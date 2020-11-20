Столична влада назвала єдине можливе місце для мобільного коронавірусного шпиталю
Відкриття такого госпіталю поки не обговорюється
Столична влада розглядає можливість розміщення мобільного шпиталю для прийому хворих на коронавірус на території біля Олександрівської лікарні.
«Якщо такий госпіталь і з'явиться, то він розміщуватиметься на території біля Олександрівської лікарні. Іншого варіанту просто немає. І ніде додатково цей госпіталь відкривати не будуть», – заявив сайту «Сьогодні» Роман Ткачук, директор Департаменту муніципальної безпеки Київської міської держадміністрації.
Він додав, що це пропозиція міста у виборі місця під такий шпиталь. І її зараз відстоюють чиновники, всупереч вже названим раніше трьом можливим локаціям.
У скільки обійдеться розгортання госпіталю і скільки коштуватиме обладнання для нього, Ткачук не відповів. Він пояснив, що зараз рано про це говорити.
«У нас є мобільний рятувальний госпіталь ДСНС України. Також є чотири військові шпиталі, які можна розгорнути в разі потреби. Це все польові шпиталі ... Але говорити про це поки рано. Тим більше в столиці! У Києві розв'язувати проблему за рахунок госпіталів за умови невикористаної медичної бази – це просто смішно. Розгортання такого госпіталю – це крайня міра, яка може бути виконана в разі погіршення ситуації», – додав Ткачук.
Те, що в місті достатня кількість ліжок для прийому хворих, підтверджують і в Держпродспоживслужбі Києва.
«Відкриття такого госпіталю поки не обговорюється. Можливість його розгортання – зона відповідальності Кабміну. У Києві сьогодні досить ліжок в лікарнях, які оснащуються кисневими точками. У Києві близько 30 лікарень, які можу стати госпіталями для прийому хворих... Зараз у нас є додатково 5000 ліжок для прийому хворих. Цього для Києва на цьому етапі цілком достатньо», – заявив сайту «Сьогодні» Олег Рубан, очільник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві.
Нагадаємо, 30 жовтня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що МОЗ разом зі столичною владою розглядає варіанти розгортання мобільного госпіталю у Палаці спорту або у Виставковому центрі в разі перевантаження медичних установ Києва хворими на коронавірус.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в Департаменті охорони здоров’я КМДА на вимогу Міністерства охорони здоров'я підготували розрахунки щодо можливої роботи мобільного шпиталю і Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій міста надав їх у МОЗ. Варіантами для розгортання інфекційного госпіталю для хворих на Covid-19 місто запропонувало три об'єкти в столиці: це Палац спорту, Національний експоцентр України або Міжнародний виставковий центр.
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Як повідомлялося, за минулу добу, 19 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1391 людини. Це на 43 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 18 листопада було 1348 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 56594 випадки захворювання на Covid-19.