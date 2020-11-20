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    Навчання і коронавірус: скільки шкіл і садочків Києва закриті на карантин

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    Збільшилась кількість столичних шкіл, закритих на карантин - Навчання і коронавірус: скільки шкіл і садочків Києва закриті на карантин
    Збільшилась кількість столичних шкіл, закритих на карантин
    Фото з відкритих джерел

    На коронавірус хворіють понад 740 столичних педагогів

    Станом на 20 листопада у Києві на карантин закриті 8 шкіл та 5 дитячих садочків. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

    На сьогодні на дистанційному навчанні перебувають 943 класи у 26 школах міста. 

    Усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 1080. Також хворіють більш як 740 педагогів.

    Кличко зазначив, що в дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрита 171 група у 132 садках.

    «Повністю закриті на карантин п’ять садочків. Наповненість дітей у дитсадках – понад 50%», – сказав мер.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      598085
    • Хворіють
      313163
    • Одужали
      274324
    • Померли
      10598

    Нагадаємо, станом на 18 листопада у столиці залишалися закритими на карантин 7 шкіл і шість садочків. На дистанційному навчанні загалом знаходилися 854 класи у 256 середніх навчальних закладах.

    Як повідомлялося, у Києві планують проводити безкоштовне тестування на коронавірус працівників соціальної сфери, зокрема вчителів. Результат тесту обіцяють надавати протягом 24 годин.

    Теги: Віталій Кличко Київ школа карантин дитячий садок коронавірус
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