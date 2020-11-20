Ще в одній столичній лікарні готують відділення для хворих на Covid-19 (фото)

Кличко розповів, скільки «коронавірусних» ліжок підключено до кисню

Київ уже підготував понад 4,5 тисячі ліжок для прийому хворих на коронавірус у 26 комунальних медзакладах. Заповненість цих ліжок сьогодні в столиці – понад 52%. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«І ми продовжуємо шукати нові можливості для облаштування додаткових ліжок. На сьогодні з тих ліжок, що вже підготували, подачею кисню обладнані понад 1200. Також у кількох лікарнях столиці тривають ремонти систем, щоб забезпечити киснем додатково ще понад 600 ліжок», – сказав він.

Кличко показав, як готують відділення для хворих на коронавірус у столичній лікарні №7. Він оприлюднив відео перевірки робіт в мед закладі.

«Вчора я відвідав Київську міську клінічну лікарню № 7, де за рахунок міста відкривають додаткові відділення. На сьогодні там вже облаштували 140 ліжок для лікування хворих на Covid-19. Кількість кисневих точок збільшили до 40. Це при тому, що на початку вересня у закладі було створене відділення спочатку на 30 ліжок і було 13 кисневих точок, – зазначив мер. – Враховуючи динаміку розповсюдження хвороби, ми ухвалили рішення збільшити кількість ліжок до 200. Із них подачею кисню облаштувати 160. Термін виконання робіт – початок грудня цього року».

За його словами, у лікарні №7 зараз готують і приміщення для нової лабораторії, що буде приймати та обробляти тести на коронавірус.

Як повідомлялося, на початку пандемії в Україні було понад 3 тисячі ліжок із підведеним киснем, однак зараз їх понад 24 тисячі.