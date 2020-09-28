«Карантин? Ні, не чули». Столичний ТРЦ влаштував розплідник коронавірусу (відео)



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Натовп у ТРЦ River Mall Фото: скріншот відео

У ТРЦ River Mall був величезний натовп людей

У минулі вихідні у столичному торговельно-розважальному центрі River Mall, незважаючи на протиепідемічні заходи, було не проштовхнутися.

Про це повідомляється на сторінці «Типичный Киев» у Facebook.

На першому поверсі ТРЦ був натовп людей. Більшість із них були в захисних масках, проте про дотримання соціальної дистанції навіть не йшлося.

А все через те, що у ТРЦ відбувався розіграш автомобіля.

Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.

Як відомо, у «жовтій» зоні забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово. У громадських будівлях слід перебувати в масках або респіраторах, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри мають бути із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.