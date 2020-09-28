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    «Карантин? Ні, не чули». Столичний ТРЦ влаштував розплідник коронавірусу (відео)

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    Натовп у ТРЦ&nbsp;<span>River Mall</span> - «Карантин? Ні, не чули». Столичний ТРЦ влаштував розплідник коронавірусу (відео)
    Натовп у ТРЦ River Mall
    Фото: скріншот відео

    У ТРЦ River Mall був величезний натовп людей

    У минулі вихідні у столичному торговельно-розважальному центрі River Mall, незважаючи на протиепідемічні заходи, було не проштовхнутися.

    Про це повідомляється на сторінці «Типичный Киев» у Facebook.

    На першому поверсі ТРЦ був натовп людей. Більшість із них були в захисних масках, проте про дотримання соціальної дистанції навіть не йшлося.

    А все через те, що у ТРЦ відбувався розіграш автомобіля.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

    З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки.

    Як відомо, у «жовтій» зоні забороняється відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово. У громадських будівлях слід перебувати в масках або респіраторах, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри мають бути із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

    Київ карантин магазин коронавірус
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