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    Київ перейшов до «жовтої» епідемічної зони: що це означає

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    Карантинні обмеження у Києві послаблені - Київ перейшов до «жовтої» епідемічної зони: що це означає
    Карантинні обмеження у Києві послаблені

    Київщину по-новому поділили на епідемічні зони

    З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 вересня оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки.

    Нове епідемічне зонування почало діяти з 00:00 28 вересня.

    Згідно з ним до «червоної» зони не увійшов жоден населений пункт Київщини.

    До «помаранчевої» зони включили:

    • місто Обухів,
    • Баришівський район,
    • Києво-Святошинський район Київської області;

    До «жовтої» увійшли:

    • місто Біла Церква,
    • Березань,
    • Бориспіль,
    • Бровари,
    • Буча,
    • Васильків,
    • Ірпінь,
    • Переяслав,
    • Славутич,
    • Фастів,
    • Білоцерківський район,
    • Бориспільський,
    • Бородянський,
    • Броварський,
    • Васильківський,
    • Володарський,
    • Кагарлицький,
    • Макарівський,
    • Миронівський,
    • Обухівський,
    • Рокитнянський,
    • Сквирський,
    • Ставищенський,
    • Фастівський,
    • Яготинський райони,
    • місто Київ.

    Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

    До відома:

    • «червона» зона (+ обмеження помаранчевої) передбачає заборону: роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
    • «помаранчева» зона (+ обмеження жовтої) передбачає заборону: діяльності закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів, діяльності розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планових госпіталізацій в лікарнях, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори, обмеження для масових заходів 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.
    • у «жовтій» зоні (+ обмеження зеленої), забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
    • у «зеленій» зоні: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

    Нагадаємо, у столиці за добу 26 вересня виявили 323 хворих на коронавірус. Станом на ранок 27 вересня у Києві 21815 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

    Київ Київщина епідемія карантин коронавірус
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