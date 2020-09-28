Київ перейшов до «жовтої» епідемічної зони: що це означає



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Карантинні обмеження у Києві послаблені

Київщину по-новому поділили на епідемічні зони

З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 вересня оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки.

Нове епідемічне зонування почало діяти з 00:00 28 вересня.

Згідно з ним до «червоної» зони не увійшов жоден населений пункт Київщини.

До «помаранчевої» зони включили:

місто Обухів,

Баришівський район,

Києво-Святошинський район Київської області;

До «жовтої» увійшли:

місто Біла Церква,

Березань,

Бориспіль,

Бровари,

Буча,

Васильків,

Ірпінь,

Переяслав,

Славутич,

Фастів,

Білоцерківський район,

Бориспільський,

Бородянський,

Броварський,

Васильківський,

Володарський,

Кагарлицький,

Макарівський,

Миронівський,

Обухівський,

Рокитнянський,

Сквирський,

Ставищенський,

Фастівський,

Яготинський райони,

місто Київ.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

До відома:

«червона» зона (+ обмеження помаранчевої) передбачає заборону: роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

(+ обмеження помаранчевої) передбачає заборону: роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів. «помаранчева» зона (+ обмеження жовтої) передбачає заборону: діяльності закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів, діяльності розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планових госпіталізацій в лікарнях, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори, обмеження для масових заходів 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

(+ обмеження жовтої) передбачає заборону: діяльності закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів, діяльності розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планових госпіталізацій в лікарнях, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори, обмеження для масових заходів 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей. у «жовтій» зоні (+ обмеження зеленої), забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

(+ обмеження зеленої), забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово. у «зеленій» зоні: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Нагадаємо, у столиці за добу 26 вересня виявили 323 хворих на коронавірус. Станом на ранок 27 вересня у Києві 21815 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.