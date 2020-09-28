Київ перейшов до «жовтої» епідемічної зони: що це означає
Київщину по-новому поділили на епідемічні зони
З понеділка, 28 вересня, Київ перейшов до «жовтої» зони епідеміологічної небезпеки. Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 24 вересня оновила розподіл адміністративно-територіальних одиниць за зонами епідеміологічної небезпеки.
Нове епідемічне зонування почало діяти з 00:00 28 вересня.
Згідно з ним до «червоної» зони не увійшов жоден населений пункт Київщини.
До «помаранчевої» зони включили:
- місто Обухів,
- Баришівський район,
- Києво-Святошинський район Київської області;
До «жовтої» увійшли:
- місто Біла Церква,
- Березань,
- Бориспіль,
- Бровари,
- Буча,
- Васильків,
- Ірпінь,
- Переяслав,
- Славутич,
- Фастів,
- Білоцерківський район,
- Бориспільський,
- Бородянський,
- Броварський,
- Васильківський,
- Володарський,
- Кагарлицький,
- Макарівський,
- Миронівський,
- Обухівський,
- Рокитнянський,
- Сквирський,
- Ставищенський,
- Фастівський,
- Яготинський райони,
- місто Київ.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
До відома:
- «червона» зона (+ обмеження помаранчевої) передбачає заборону: роботи громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.
- «помаранчева» зона (+ обмеження жовтої) передбачає заборону: діяльності закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів, діяльності розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планових госпіталізацій в лікарнях, спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори, обмеження для масових заходів 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.
- у «жовтій» зоні (+ обмеження зеленої), забороняється: відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
- у «зеленій» зоні: перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах, проведення масових заходів не більше 1 людини на 5 квадратних метрів, кінотеатри із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Нагадаємо, у столиці за добу 26 вересня виявили 323 хворих на коронавірус. Станом на ранок 27 вересня у Києві 21815 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.