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    МОЗ повідомив, де за минулу добу виявлено найбільше хворих на Covid-19

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    За добу коронавірус був підтверджений у 164 дітей та у 122 медпрацівників - МОЗ повідомив, де за минулу добу виявлено найбільше хворих на Covid-19
    За добу коронавірус був підтверджений у 164 дітей та у 122 медпрацівників

    Найбільша кількість нових випадків Covid-19 зареєстрована у Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській, Волинській областях

    В Україні за минулу добу, 27 вересня, найбільша кількість нових випадків Covid-19 зареєстрована у Харківській області, Києві, Одеській, Тернопільській, Волинській областях. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «За останню добу найбільша кількість випадків захворювання на Covid-19 зареєстрована Харківській області - 339, Києві - 328, Одеській області - 203, Тернопільській області - 153, Волинській області – 143», – сказав Степанов.

    За словами міністра, загалом в країні було госпіталізовано 472 особи.

    «За добу коронавірус був підтверджений у 164 дітей та у 122 медпрацівників, одужав 571 пацієнт», – поінформував Степанов.

    Також Степанов пояснив, за чий рахунок мають робити ІФА-тест перед плановою госпіталізацією.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 27 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2671 людини. Одужали за минулу добу – 571 людина (днем раніше – 1009), померли –  37 осіб (56). Загалом від початку пандемії станом на ранок 28 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 201305 людей, одужали 88453 особи, летальних випадків – 3996.

    міністр Максим Степанов вірус коронавірус
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