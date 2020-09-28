Коронавірус не відступає: у Києві за добу понад 300 нових хворих



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Минулої доби від коронавірусу у Києві померли вісім людей

За минулу добу, 27 вересня, у Києві коронавірус виявлено у 328 осіб. Від початку епідемії у Києві підтверджено 22143 випадки захворювання на Covid-19.

Як свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За попередню добу, 26 вересня, у столиці було виявлено 323 хворих на коронавірус.

Від початку епідемії у Києві одужали 6505 людей (за добу 23), померли 369 осіб (за добу 8).

У Київській області зафіксовано 8854 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 140 осіб. За попередню добу збільшення складало 143 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 5365 осіб (за добу 19), померли 173 людини (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 201305 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 27 вересня зафіксовано ще 2671 хворих на коронавірус.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 вересня у Києві було підтверджено 21815 випадків захворювання на Covid-19. За добу у Києві коронавірус виявлено у 323 осіб.

У Київській області було зафіксовано 8714 випадки захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 143 особи.