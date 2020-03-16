Карантин у школах: на Печерську вчителі організували проведення відеоуроків



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Столичні школярі перейшли на дистанційне навчання

У зв’язку із запровадженням карантину у школах Києва через поширення коронавірусу столичні школярі перейшли на дистанційне навчання.

Так, деякі школи організували проведення відеоуроків для своїх учнів. Зокрема, такі методи навчання обрала школа №84 у Печерському районі столиці.

Наприклад, вчитель англійської мови проводить для школярів відеоурок за допомогою конференції Zoom.

Як повідомлялося, телеканал «Київ» спільно з Департаментом освіти і науки столичної держадміністрації починає з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть кращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв.

Нагадаємо, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Із 17 березня у Києві максимально обмежується:

пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України

проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян

робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі

не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Тимчасово призупиняється і робота:

спортивних комплексів і залів

закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших

розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

Крім того, Київ із резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. Насамперед вони надійдуть у лікарні та поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП «Фармація».