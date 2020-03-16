Карантин у школах: на Печерську вчителі організували проведення відеоуроків
Столичні школярі перейшли на дистанційне навчання
У зв’язку із запровадженням карантину у школах Києва через поширення коронавірусу столичні школярі перейшли на дистанційне навчання.
Так, деякі школи організували проведення відеоуроків для своїх учнів. Зокрема, такі методи навчання обрала школа №84 у Печерському районі столиці.
Наприклад, вчитель англійської мови проводить для школярів відеоурок за допомогою конференції Zoom.
Як повідомлялося, телеканал «Київ» спільно з Департаментом освіти і науки столичної держадміністрації починає з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть кращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв.
Нагадаємо, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.
Із 17 березня у Києві максимально обмежується:
- пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України
- проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян
- робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі
- не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.
Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.
Тимчасово призупиняється і робота:
- спортивних комплексів і залів
- закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших
- розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.
Крім того, Київ із резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. Насамперед вони надійдуть у лікарні та поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП «Фармація».