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    Карантин у школах: на Печерську вчителі організували проведення відеоуроків

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    Карантин у школах: на Печерську вчителі організували проведення відеоуроків

    Столичні школярі перейшли на дистанційне навчання

    У зв’язку із запровадженням карантину у школах Києва через поширення коронавірусу столичні школярі перейшли на дистанційне навчання.

    Так, деякі школи організували проведення відеоуроків для своїх учнів. Зокрема, такі методи навчання обрала школа №84 у Печерському районі столиці.

    Наприклад, вчитель англійської мови проводить для школярів відеоурок за допомогою конференції Zoom.

    Як повідомлялося, телеканал «Київ» спільно з Департаментом освіти і науки столичної держадміністрації починає з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть кращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв.

    Нагадаємо, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і упередити ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

    Із 17 березня у Києві максимально обмежується:

    • пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України
    • проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян
    • робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі
    • не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.

    Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

    Тимчасово призупиняється і робота:

    • спортивних комплексів і залів
    • закладів побутового обслуговування населення. - СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших
    • розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.

    Крім того, Київ із резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. Насамперед вони надійдуть у лікарні та поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП «Фармація».

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