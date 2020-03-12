Під час карантину на телеканалі «Київ» транслюватимуть шкільні відеоуроки



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Відеоуроки у прямому ефірі проводитимуть кращі столичні вчителі

У зв’язку із введенням карантину у Києві через загрозу розповсюдження коронавірусу телеканал «Київ» спільно з Департаментом освіти і науки столичної держадміністрації починає з 16 березня трансляцію відеоуроків, які в прямому ефірі проведуть кращі вчителі столичних шкіл і ліцеїв. Це допоможе учням одинадцятих класів не відстати від програми і підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання.

Як вважають у Департаменті освіти, трансляції будуть корисні також і випускникам, які хотіли б перездати ЗНО.

А на телеканалі «Київ» обіцяють, що уроки будуть не тільки корисними, а й цікавими.

Відеоуроки будуть виходити щодня по буднях, по три-чотири на день. Тривалість - 30 хвилин.

У програмі трансляцій - 13 предметів: біологія, хімія, українська мова та література, історія України, світова історія, географія, фізика, алгебра, геометрія, німецька, англійська мови.

Час трансляцій: 9:30, 11:30, 13:30.

Також відео можна буде подивитися на Youtube каналу «Київ».

Передбачається, що шкільні лекції будуть транслюватися до кінця карантину. Але в подальшому телеканал має намір продовжувати цей проект і зробити постійну програму «Відкритий урок».

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У Києві перший день призупинення освітнього процесу в навчальних закладах почався з перевірки: чи всі дотримались відповідного рішення. За результатами перевірки, майже всі освітні заклади обмежили відвідування, а ті, які попри наявне рішення продовжили навчання, у найкоротший термін також мають бути закриті.

під час тимчасового призупинення освітнього процесу у київських школах навчальний процес триває в інших формах. Виконання навчальних планів освітніх програм може здійснюватися шляхом використання різних форм дистанційного навчання, що рекомендовані закладам загальної середньої освіти.

Уся інформація про електронні освітні ресурси для учнів та вчителів розміщена на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка: