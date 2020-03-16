Столичний театр «Актор» пішов на карантин через коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вистави у театрі «Актор» відновляться після карантину

Вистави переносяться, квитки дійсні

Академічний столичний театр «Актор» припиняє грати вистави на час карантину, запровадженого в Україні задля запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Про це повідомив керівник театру Слава Жила на своїй сторінці у Facebook.

«Ми піклуємося про ваше здоров‘я! Всі вистави переносяться. Квитки дійсні», - написав він.

Про відновлення вистав театр повідомить додатково.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

Як повідомлялося, кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.

До слова, влітку 2019 року Міністерство культури України надало статус академічного столичному театру «Актор».

Читайте також матеріал «Главкома»