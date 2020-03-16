  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичний театр «Актор» пішов на карантин через коронавірус

    • Розсилка
    Вистави у&nbsp;<span lang="UK">театрі &laquo;Актор&raquo; відновляться після карантину</span> - Столичний театр «Актор» пішов на карантин через коронавірус
    Вистави у театрі «Актор» відновляться після карантину

    Вистави переносяться, квитки дійсні

    Академічний столичний театр «Актор» припиняє грати вистави на час карантину, запровадженого в Україні задля запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

    Про це повідомив керівник театру Слава Жила на своїй сторінці у Facebook.

    «Ми піклуємося про ваше здоров‘я! Всі вистави переносяться. Квитки дійсні», - написав він.

    Про відновлення вистав театр повідомить додатково.

    Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

    У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.

    У зв'язку із запровадженням протиепідемічних заходів у Києві перенесли пробне незалежне оцінювання, яке учні мали складати наприкінці березня.

    Як повідомлялося, кінотеатри Києва скасовують вистави у березні і переносять їх на більш пізній період.

    До слова, влітку 2019 року Міністерство культури України надало статус академічного столичному театру «Актор».

    Читайте також матеріал «Главкома»
    Київ театр Слава Жила КМДА карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ