Коронавірус: Київ закриває кафе, торговельні центри, розважальні заклади
У Києві працюватимуть аптеки, продуктові магазини, АЗС і банки
Столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим поширенням коронавірусу в Києві та Україні. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив у відеозверненні, що опублікував на своїй сторінці у Facebook.
«Столиця продовжує убезпечувати й упереджувати ситуацію з можливим розповсюдженням коронавірусу. Міська влада посилює обмежувальні заходи в Києві. Ми повинні виграти час! Ми повинні зменшити шанси вірусу на розповсюдження столицею і Україною! Суворі та своєчасні заходи є вирішальними для стримування стрімкого поширення вірусу COVID-19 на території столиці», - наголосив Кличко.
Він зазначив, що з 17 березня у Києві максимально обмежується:
- пересування людей між містом Києвом та іншими населеними пунктами України
- проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів за масовою участю громадян
- робота закладів громадського харчування. Не працюватимуть заклади швидкого харчування, ресторани, кафе, бари. Вони зможуть приймати онлайн замовлення на доставку їжі
- не працюватимуть і торговельні центри. За виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек.
Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.
Тимчасово призупиняється і робота:
- спортивних комплексів і залів
- закладів побутового обслуговування населення: СПА салонів, салонів краси, саун, косметологічних кабінетів, кабінетів масажу, перукарень, тату салони та інших
- розважальних закладів - дискотек, нічних клубів, комп’ютерних клубів.
«Ми розуміємо, що це незручності для мешканців міста та втрати для бізнесу. Але вони – вимушені та тимчасові. Прибутки та гроші – важливі. Та здоров'я і життя людей – найважливіше! І ми повинні дбати перш за все про це!» – додав мер Києва.
Він зазначив, що міська влада працюватиме в штатному режимі для забезпечення життєдіяльності та безпеки мешканців столиці. Департаментам КМДА доведені вимоги щодо тимчасового скасування нарадчих та колегіальних засідань, громадських слухань, особистих прийомів громадян. ЦНАПи – за потреби прийматимуть громадян, але за попереднім онлайн записом.
«Місто подбає про забезпечення соціально незахищених груп населення, особливо одиноких людей похилого віку, продуктами харчування та предметами першої необхідності. Їх доставлятимуть додому», – наголосив Кличко.
Разом з тим, керівники підприємств, установ та організацій столиці, незалежно від форм власності та підпорядкування повинні максимально перевести роботу персоналу на віддалений доступ із застосуванням електронних комунікаційних технологій. А також – запровадити режим профілактичного спостереження за співробітниками, які відвідували країни інфекційного ризику.
«Що стосується громадського транспорту, – користування ним ми поки не обмежуємо. Але сподіваємося на свідомість киян – що не пересуватимуться містом без крайньої потреби. На роботу (хто працюватиме), в магазини за продуктами, чи в аптеку. Увесь громадський транспорт обробляється дезінфікуючими засобами кілька разів на день. У метро ми просимо пасажирів їздити в масках! Це – ваша безпека і безпека оточуючих людей», – підкреслив мер Києва.
За словами міського голови, Київ із резервного фонду міського бюджету виділяє 10 мільйонів гривень на закупівлю медичних масок. Насамперед вони надійдуть у лікарні та поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП «Фармація».
Також столиця отримала 5 тисяч і замовила 100 тисяч швидких тестів на діагностування коронавірусу. Всі вони надійдуть у медзаклади міста. Віталій Кличко зауважив, що у жодній країні тестів не роблять людям, у яких немає симптомів вірусу COVID-19! І закликав не шукати їх в інтернеті чи в приватних клініках, щоб зробити «профілактично»!
«Друзі! Нас чекають непрості часи. Але все залежить від нашого свідомого ставлення до ситуації. До свого здоров'я, до безпеки людей, які поруч! Від чітких і спокійних дій. Міська влада максимально інформує мешканців і оприлюднює всю інформацію щодо ситуації. Не переймайтеся «страшилками». Отримуйте інформацію з офіційних джерел. Для нас пріоритет – здоров'я та безпека киян. Пам'ятайте про це та будьте розсудливими!» – підкреслив Кличко.
Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджено план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.
У КМДА підкреслили, що рішення комісії Київської міської держадміністрації щодо впровадження обмежувальних заходів у столиці для запобігання розповсюдженню коронавірусу є обов'язковим для всіх закладів незалежно від форми власності. За порушення цих заходів буде адміністративна або кримінальна відповідальність. Контролювати дотримання буде поліція.