Карантин через коронавірус: у київських агенціях з підбору нянь наплив пропозицій



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Молоді жінки шукають підробіток нянею під час карантину

Зростання цін на послуги няні поки що не спостерігається

За останні кілька днів до кадрових агенцій почали масово звертатися молоді жінки, охочі попрацювати нянями. Про це у коментарі «Главкому» розповіла власниця одного зі столичних агентств з підбору домашнього персоналу Ольга Бєлокур.

«З початку карантину до нас почали звертатися багато молодих жінок, студенток, охочих підпрацювувати нянями по кілька годин на день. За останні кілька днів ми щоденно отримуємо по 30 таких звернень», - зазначила вона.

Бєлокур також акцентувала, що кандидатки шукають не постійну роботу нянею на повний день, а готові сидіти із чужою дитиною лише кілька годин на день. За словами директорки кадрового агентства, зростання цін на такі послуги поки що не спостерігається.

«Ціна за послугу стартує від 80 гривень на годину», - уточнила вона і пояснила: йдеться про послугу із догляду не за немовлям і без якихось інших обов’язків на кшталт приготування їжі дитині чи прибирання.