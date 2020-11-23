Карантин вихідного дня: у Києві поліція виявила майже 250 порушень

Поліція склала 17 протоколів за перебування у громадських спорудах без масок

Упродовж останніх вихідних столичні правоохоронці перевірили 1509 об’єктів господарської діяльності, серед яких розважальні заклади, заклади громадського харчування, торгівельно-розважальні центри тощо. Переважна більшість порушень – це робота закладів, попри заборону в рамках карантину вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

За результатами перевірок, у 243 випадках виявили порушення карантинних обмежень, а відтак за невиконання вимог ч.1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення на посадових осіб складено адмінпротоколи. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

Окрім цього, правоохоронці проводили перевірки в громадських спорудах та громадському транспорті на предмет носіння громадянами засобів індивідуального захисту. У результаті за порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП складено 17 адміністративних протоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень.

«Закликаємо громадян не порушувати карантинних обмежень, використовувати засоби індивідуального захисту та дотримуватись соціальної дистанції, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку. Поліцейські у складі мобільних груп націлені у першу чергу на превентивну роботу. Якщо громадяни не реагуватимуть на зауваження і відмовлятимуться від використання засобів індивідуального захисту правоохоронці, у межах своєї компетенції та відповідно до службових повноважень, притягуватимуть таких правопорушників до відповідальності», – зазначили у столичній поліції.

Як повідомлялося, у суботу, 21 листопада, Головним управлінням Держпродспоживслужби в Києві вже втретє було складено протокол про порушення обмежувальних карантинних заходів розважальним закладом Villa riviera, що на Дніпровській набережній.

З 21 листопада набув чинності закон про запровадження штрафів за перебування у транспорті та громадських спорудах без вдягнутих засобів індивідуального захисту (масок чи респіраторів).