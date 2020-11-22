В уряді готові замінити карантин вихідного дня «планом Б»

Денис Шмигаль обговорив його з міськими головами та церковними лідерами

«Сьогодні закінчується четвертий день карантину вихідного дня. Я певен, що запроваджені заходи позитивно позначаться на динаміці захворювання. На випадок погіршення сценарію розробляється «план Б»», – повідомив на офіційній сторінці в Facebook прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Деталей цього плану він однак не навів.

Урядовець розповів, що в межах підготовки нового сценарію уряд уже провів дві наради з міськими головами, а також зустрівся з Радою церков та релігійними організаціями, щоб «напрацювати спільний, виважений та підтриманий усіма план».

Також прем’єр каже, що цього тижня з українським бізнесом було обговорено механізми підтримки галузей, на яких обмеження позначаються найбільше. Погоджені ініціативи опрацьовують нині профільні міністерства, переконує Шмигаль.

Окрім цього, прем’єр наголошує, що уряд працює над укріпленням медичної системи. Так, міським бюджетам спрямували додаткові 870 млн грн на покращення забезпеченості лікарень киснем. 1 млрд грн виділили на закупівлю 6 мільйонів експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги.

З 14 листопада в Україні почав діяти «карантин вихідного дня». З 00:00 суботи до 00:00 понеділка дозволили працювати лише продуктовим магазинам, автозаправкам, аптекам, фінансовим установам і транспорту. Карантин вихідного дня вже діяв 14 і 15 листопада, діє 21 і 22 листопада, і діятиме 28 і 29 листопада.

Також в Україні відмовилися від щотижневого поділу регіонів на зони та перейшли на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в «помаранчевій» зоні. Влада переконана, що зміни в карантині допоможуть врятувати медичну систему від навантаження.