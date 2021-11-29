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    Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць

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    Поліцейські Києва провели близько 14 тисяч перевірок дотримання протиепідемічних заходів у транспорті - Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць
    Поліцейські Києва провели близько 14 тисяч перевірок дотримання протиепідемічних заходів у транспорті
    фото: Нацполіція

    За порушення карантинних обмежень штрафи світять понад 300 особам

    З 21 жовтня столичні поліцейські виявили понад 5 тисяч адміністративних правопорушень щодо недотримання карантинних обмежень. Також правоохоронці проводять роз’яснювальні бесіди серед населення. У випадках, коли порушники не реагують на зауваження відповідно до вимог чинного законодавства та у межах службових повноважень, поліцейські складають адміністративні матеріали. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    З метою забезпечення карантинних заходів щоденно залучаються правоохоронці, працівники муніципальної варти, Укртрансбезпеки, Держпродспоживслужби, а також представники районних державних адміністрацій. Станом на сьогодні поліцейські Києва провели близько 14 тисяч перевірок дотримання пасажирами та перевізниками протиепідемічних заходів у транспорті, де за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено 139 протоколів, а за частиною другою цієї ж статті винесено 2,9 тис. постанов.

    Крім того, з 1 листопада столиця перейшла до «червоної зони» карантинних обмежень. Працівники поліції перевірили близько 10 тисяч об’єктів господарювання. Мобільні групи під час перевірок у закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрах при виявленні ряду правопорушень склали 169 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 та винесли 2,5 тис. постанов за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

    За недотримання карантинних вимог згідно з ч. 1 ст. 44-3 КУпАП передбачено накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За частиною другою цієї ж статті – накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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    Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць
    Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць
    Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць
    Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць

    Поліцейські Києва закликають громадян дотримуватися протиепідемічних заходів, соціальної дистанції, використовувати засоби індивідуального захисту, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

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    Теги: Національна поліція України Київ штраф карантин коронавірус
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    Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць