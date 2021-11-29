Карантинні рейди в Києві: поліція відзвітувала про результати за місяць

За порушення карантинних обмежень штрафи світять понад 300 особам

З 21 жовтня столичні поліцейські виявили понад 5 тисяч адміністративних правопорушень щодо недотримання карантинних обмежень. Також правоохоронці проводять роз’яснювальні бесіди серед населення. У випадках, коли порушники не реагують на зауваження відповідно до вимог чинного законодавства та у межах службових повноважень, поліцейські складають адміністративні матеріали. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

З метою забезпечення карантинних заходів щоденно залучаються правоохоронці, працівники муніципальної варти, Укртрансбезпеки, Держпродспоживслужби, а також представники районних державних адміністрацій. Станом на сьогодні поліцейські Києва провели близько 14 тисяч перевірок дотримання пасажирами та перевізниками протиепідемічних заходів у транспорті, де за ч. 1 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення складено 139 протоколів, а за частиною другою цієї ж статті винесено 2,9 тис. постанов.

Крім того, з 1 листопада столиця перейшла до «червоної зони» карантинних обмежень. Працівники поліції перевірили близько 10 тисяч об’єктів господарювання. Мобільні групи під час перевірок у закладах громадського харчування, торгово-розважальних центрах при виявленні ряду правопорушень склали 169 адміністративних протоколів за ч. 1 ст. 44-3 та винесли 2,5 тис. постанов за ч. 2 ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил щодо карантину людей).

За недотримання карантинних вимог згідно з ч. 1 ст. 44-3 КУпАП передбачено накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За частиною другою цієї ж статті – накладення штрафу від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліцейські Києва закликають громадян дотримуватися протиепідемічних заходів, соціальної дистанції, використовувати засоби індивідуального захисту, аби не наражати себе та оточуючих на небезпеку.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.



