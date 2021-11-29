Підробка covid-сертифікатів: поліція відкрила 145 проваджень за тиждень

За підробні сертифікати про вакцинацію можна отримати покарання

За підробні сертифікати про вакцинацію можна отримати покарання

За підробку, збут та використання підроблених Covid-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність

Упродовж тижня правоохоронці розпочали 145 кримінальних проваджень за фактами підроблення та використання covid-документів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

«З 22 до 28 листопада слідчі поліції розпочали 145 кримінальних проваджень. 39 особам вже повідомлено про підозри у вчиненні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

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Наразі поліцейські скерували до суду 33 обвинувальні акти за фактами підроблення та використання covid-документів.

Правоохоронці вкотре нагадують, що підроблення та використання фальшивих сертифікатів про вакцинацію та covid- тестів передбачає кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді.

Зазначимо, що 2 листопада Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, яким планують посилити відповідальність за підробку covid-документів.

Згідно із законопроєктом, який вніс Кабмін Шмигаля, пропонують запровадити кримінальну відповідальність за:

підроблення сертифікатів вакцинації;

підроблення результатів ПЛР-тестування та довідок про одужання;

рекламу та пропозицію продажу підробок;

купівлю підроблених covid-документів;

внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я медичними працівниками.

Графіка: Слово і діло

Так, за використання підробленого сертифіката вакцинації пропонують карати штрафом у розмірі 17–34 тис. грн або обмеженням волі на строк до двох років.

Медичним працівникам за внесення неправдивої інформації до документації загрожуватиме штраф у розмірі 34–68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.

За виготовлення підроблених сертифікатів вакцинації з метою продажу або їхній продаж загрожуватиме штраф від 85 до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

За вчинення таких правопорушень повторно чи за попередньою змовою відповідальність посилюється.

Але у разі добровільної здачі підроблених covid-документів або сприяння розкриттю такого злочину людину звільнять від кримінальної відповідальності.