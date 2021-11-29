Підробка covid-сертифікатів: поліція відкрила 145 проваджень за тиждень
За підробку, збут та використання підроблених Covid-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність
Упродовж тижня правоохоронці розпочали 145 кримінальних проваджень за фактами підроблення та використання covid-документів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
«З 22 до 28 листопада слідчі поліції розпочали 145 кримінальних проваджень. 39 особам вже повідомлено про підозри у вчиненні правопорушення», – йдеться у повідомленні.
Наразі поліцейські скерували до суду 33 обвинувальні акти за фактами підроблення та використання covid-документів.
Правоохоронці вкотре нагадують, що підроблення та використання фальшивих сертифікатів про вакцинацію та covid- тестів передбачає кримінальну відповідальність.
Нагадаємо, покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді.
Зазначимо, що 2 листопада Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, яким планують посилити відповідальність за підробку covid-документів.
Згідно із законопроєктом, який вніс Кабмін Шмигаля, пропонують запровадити кримінальну відповідальність за:
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підроблення сертифікатів вакцинації;
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підроблення результатів ПЛР-тестування та довідок про одужання;
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рекламу та пропозицію продажу підробок;
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купівлю підроблених covid-документів;
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внесення неправдивих даних до електронної системи охорони здоров'я медичними працівниками.
Так, за використання підробленого сертифіката вакцинації пропонують карати штрафом у розмірі 17–34 тис. грн або обмеженням волі на строк до двох років.
Медичним працівникам за внесення неправдивої інформації до документації загрожуватиме штраф у розмірі 34–68 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю до трьох років.
За виготовлення підроблених сертифікатів вакцинації з метою продажу або їхній продаж загрожуватиме штраф від 85 до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.
За вчинення таких правопорушень повторно чи за попередньою змовою відповідальність посилюється.
Але у разі добровільної здачі підроблених covid-документів або сприяння розкриттю такого злочину людину звільнять від кримінальної відповідальності.
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