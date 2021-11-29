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    У Києві за добу понад 400 нових хворих і 45 смертей від Covid-19

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    Щодоби до медзакладів Києві шпиталізують близько 200 хворих на коронавірус та осіб з підозрою на Covid-19 - У Києві за добу понад 400 нових хворих і 45 смертей від Covid-19
    Щодоби до медзакладів Києві шпиталізують близько 200 хворих на коронавірус та осіб з підозрою на Covid-19
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби від коронавірусу одужали понад 250 киян

    За минулу добу, 28 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 431 особи. Це на 118 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 27 листопада було зафіксовано 549 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 297 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 253 тис. осіб (за добу 28 листопада – 252)
    • померли понад 7,4 тис. людей (за добу – 45)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 172 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 295 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 149 тис. осіб (за добу 28 листопада – 123)
    • померли 4,1 тис. осіб (за добу – 1).

    28 листопада в Україні медики зафіксували понад 5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    У Києві за добу понад 400 нових хворих і 45 смертей від Covid-19