У Києві за добу понад 400 нових хворих і 45 смертей від Covid-19
Минулої доби від коронавірусу одужали понад 250 киян
За минулу добу, 28 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 431 особи. Це на 118 випадків менше, ніж за попередній день (за добу 27 листопада було зафіксовано 549 випадків Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 297 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.
Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:
- одужали понад 253 тис. осіб (за добу 28 листопада – 252)
- померли понад 7,4 тис. людей (за добу – 45)
У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 172 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 295 хворих.
Від початку епідемії на Київщині:
- одужали від коронавірусу понад 149 тис. осіб (за добу 28 листопада – 123)
- померли 4,1 тис. осіб (за добу – 1).
28 листопада в Україні медики зафіксували понад 5 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,4 млн випадків Covid-19.
Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.
З 22 листопада відновилося очне навчання у столичних школах.
- Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на питання про щеплення
- Проти масок і вакцинації. Інтерв’ю з вчителькою, яка втратила роботу
- Федір Лапій: Вакцинованих від Сovid-19 дітей в Україні більше 2 тис. Ускладнень не зафіксовано
- Вакциновані в реанімації. Чому це – нормально