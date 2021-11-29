У «Борисполі» за два дні у пасажирів виявлено 30 підроблених covid-сертифікатів

Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки документів

За 27 та 28 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» 31 особа пред’явила документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.

За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.

Нагадаємо, з 22 до 25 листопада на території аеропорту «Бориспіль» 21 особа пред’явила документи про вакцинацію з ознаками підробки.

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