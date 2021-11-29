У «Борисполі» за два дні у пасажирів виявлено 30 підроблених covid-сертифікатів
Поліція відкрила кримінальні провадження щодо підробки документів
За 27 та 28 листопада на території міжнародного аеропорту «Бориспіль» 31 особа пред’явила документи про вакцинацію з ознаками підробки. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 358 Кримінального кодексу України щодо підробки, а також використання підроблених документів.
За кожним із фактів буде здійснено перевірку та надано відповідну правову кваліфікацію.
Нагадаємо, з 22 до 25 листопада на території аеропорту «Бориспіль» 21 особа пред’явила документи про вакцинацію з ознаками підробки.
Раніше стало відомо, скільки українців не збираються вакцинуватися від Covid-19.
Головний санлікар розповів, що люди у реанімації залюбки розповідають, чи вони справді вакциновані.
Науковці розповіли, що буває з тими, хто боїться вакцинації.
- Люди, які купляють фейкові сертифікати про вакцинацію, хочуть жити як в Європі
- Федір Лапій: Вакцинованих від Сovid-19 дітей в Україні трохи більше двох тисяч. Повідомлень про ускладнення не було
- Смерть після вакцини, «побочка» та третя доза. Головний санітарний лікар відповідає на всі питання про щеплення
- «Ковідна амністія»: кого саджатимуть за підроблені сертифікати?
- Вакциновані в реанімації. Чому це – нормально