«Каруселі», знищення бюлетенів: поліція розповіла про порушення на виборах на Київщині

У Васильківському, Києво-Святошинського районах та в місті Українка відбулося повторне голосування

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо організації «каруселі» у місті Українка

Упродовж другого туру виборів до поліції Київщини надійшло 21 повідомлення щодо ймовірних порушень виборчого законодавства.

За матеріалами перевірки працівники поліції склали адміністративний протокол за знищення виборчого бюлетеня. Також відкрили кримінальне провадження щодо організації «каруселі» у місті Українка та затримали зловмисника, причетного до цього.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Про порушення телефонували на спецлінію 102 представники громадянської мережі «Опора», спостерігачі, небайдужі громадяни. Також інформацію про порушення у день виборів виявляли працівники поліції під час моніторингу мережі Інтернет.

Правопорушення адміністративного характеру поліцейські задокументували на одній з виборчих дільниць міста Українка. Там громадянин сфотографував свій бюлетень, після чого порвав його. На місці події працювала слідчо-оперативна Обухівського відділу поліції.

Відносно порушника поліцейські склали адміністративний протокол за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі або винесення його за межі приміщення для голосування) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Стаття передбачає накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також поліція на Обухівщині затримала порушника за організацію «каруселі» під час другого туру виборів. Ним виявився 36-річний житель Обухівщини. Наразі чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Встановлено, що чоловік завідомо виготовив підроблені бюлетені з метою використати їх у день повторного голосування виборів на посаду міського голови міста Українка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, документації референдуму, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, комісії референдуму, виборчої скриньки, списку виборців чи учасників референдуму) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Як повідомлялось, 15 листопада відбулось повторне голосування на 17 ДВК столичної області, а саме у Васильківському, Києво-Святошинського районах та в місті Українка, що на Обухівщині. Законність та правопорядок забезпечували 172 поліцейських спільно з рятувальниками та громадськими формуваннями.