У Кам’янці-Подільському, де вчора була найвища явка, вже оголосили результати виборів

Кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко виграв вибори у Кам'янці-Подільському

Екснардеп Володимир Мельниченко програв свободівцю вибори міського голови Кам'янця-Подільського

За результатами підрахунку з усіх 59 виборчих дільниць, новим міським головою Кам’янця-Подільського (Хмельницька область) став кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко.

Про це вранці 16 листопада повідомляє місцеве видання Vdalo.info.

За інформацію з тервиборчкому, Михайла Посітка підтримали 15 тисяч 404 виборця (58,33%), а його конкурента – екснардепа Володимира Мельниченка – 11 001.

Недійсними визнано 385 бюлетенів.

До слова, одеська поліція почала розслідування проти членів ТВК, які ухиляються від обов'язків.

Зазначимо, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%. Найвища – у Кам'янці-Подільському – 34,29%, натомість найменше виборців прийшло у Сумах – 19,02%.

Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..



