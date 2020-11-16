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    Політика

    У Кам’янці-Подільському, де вчора була найвища явка, вже оголосили результати виборів

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    Кандидат від ВО &laquo;Свобода&raquo; Михайло Посітко виграв вибори у Кам'янці-Подільському - У Кам’янці-Подільському, де вчора була найвища явка, вже оголосили результати виборів
    Кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко виграв вибори у Кам'янці-Подільському

    Екснардеп Володимир Мельниченко програв свободівцю вибори міського голови Кам'янця-Подільського

    За результатами підрахунку з усіх 59 виборчих дільниць, новим міським головою Кам’янця-Подільського (Хмельницька область) став кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко.

    Про це вранці 16 листопада повідомляє місцеве видання Vdalo.info.

    За інформацію з тервиборчкому, Михайла Посітка підтримали 15 тисяч 404 виборця (58,33%), а його конкурента – екснардепа Володимира Мельниченка – 11 001.

    Недійсними визнано 385 бюлетенів.

    До слова, одеська поліція почала розслідування проти членів ТВК, які ухиляються від обов'язків.

    Зазначимо, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%. Найвища – у Кам'янці-Подільському – 34,29%, натомість найменше виборців прийшло у Сумах – 19,02%.

    Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

    До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..

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    Теги: Хмельниччина вибори Свобода місцева влада мер
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