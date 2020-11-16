Другий тур місцевих виборів: поліція відзвітувала про порушення

Упродовж доби загалом зареєстровано 110 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу

У день голосування поліцейські розпочали сім кримінальних проваджень та склали чотири адміністративні протоколи.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Загалом упродовж доби загалом зареєстровано 110 повідомлень, пов’язаних із порушеннями виборчого процесу.

Найбільше порушень зареєстровано в Одеській області – 35, 27 – у Херсонській, 20 – у Київській, дев’ять – у Донецькій, вісім – у Сумській, шість – у Волинській та п’ять – у Хмельницькій областях.

«Загалом день голосування відбувся без серйозних порушень виборчого процесу. Поліцейські оперативно відпрацьовували всі повідомлення і надавали їм правову оцінку. У результаті складено чотири адмінпротоколи та розпочато сім кримінальних проваджень. Усі дільниці зачинилися, розпочався процес підрахунку голосів», – заявив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

За результатами проведених перевірок складено по два адміністративні протоколи за ст. 212-23 (Пошкодження, приховування, знищення свого виборчого бюлетеня) у Київській та Херсонській областях і за ст. 212-10 (Порушення обмежень щодо ведення передвиборної агітації, агітація в день проведення референдуму) КУпАП у Херсонській та Одеській областях.

Також упродовж доби до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень:

три – ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права) Кримінального кодексу України (в Одеській області);

одне – ст. 158-1 (Незаконне використання виборчого бюлетеня) Кримінального кодексу України (в Одеській області);

одне – ст. 158-3 (Фальсифікація, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації) Кримінального кодексу України (у Київській області);

одне – ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України (в Одеській області);

одне – ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України (у Донецькій області).

Нагадаємо, середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

Як відомо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..

Також за даними екзитполу, на виборах міського голови Кам'янця-Подільського перемогу в другому турі виборів здобуває кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко, його конкурентом був екснардеп Володимир Мельниченко.