ЦВК назвала явку на виборах

Найвища явка у Кам'янці-Подільському, а найнижча – у Сумах

Станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

«За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%», – зазначили у комісії.

Найвища явка (34,29%) – на Хмельниччині, де проходили вибори Кам'янець-Подільського міського голови.

У Київській області, де обирали мера міста Українка, явка склала 31,46%.

На вибори міського голови Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси – 25,14%.

Мера Краматорська Донецької області прийшло обирати 23,14% виборців.

У Херсоні на виборах міського голови явка склала 20,89%, у Сумах – 19,02%.

Зазначимо, середня явка по Україні станом на 20:00 в день голосування 25 жовтня цього року склала 36,88%.

Раніше вже повідомлялося, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування.

Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..

Також за даними екзитполу, на виборах міського голови Кам'янця-Подільського перемогу в другому турі виборів здобуває кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко, його конкурентом був екснардеп Володимир Мельниченко.