  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    ЦВК назвала явку на виборах

    • Розсилка
    Середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24% - ЦВК назвала явку на виборах
    Середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%
    Фото: Главком

    Найвища явка у Кам'янці-Подільському, а найнижча – у Сумах

    Станом на 20:00 середня явка у другому турі виборів міських голів становила 24%.

    Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

    «За повідомленнями усіх територіальних виборчих комісій, які здійснюють сьогодні підготовку та проведення повторного голосування з виборів міських голів, явка склала 24%», – зазначили у комісії.

    Найвища явка (34,29%) – на Хмельниччині, де проходили вибори Кам'янець-Подільського міського голови.

    • У Київській області, де обирали мера міста Українка, явка склала 31,46%.
    • На вибори міського голови Луцька прийшло 25,96% виборців, а Одеси – 25,14%.
    • Мера Краматорська Донецької області прийшло обирати 23,14% виборців.
    • У Херсоні на виборах міського голови явка склала 20,89%, у Сумах – 19,02%.

    Зазначимо, середня явка по Україні станом на 20:00 в день голосування 25 жовтня цього року склала 36,88%.

    yavka

    Раніше вже повідомлялося, що під час другого туру місцевих виборів у семи містах України спостерігається дуже низька явка на голосування. 

    Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення в Херсоні та Краматорську під час другого туру місцевих виборів.

    Нагадаємо, в неділю, 15 листопада у семи містах України відбувся другий тур місцевих виборів. Повторне голосування з виборів міського голови пройшло у Луцьку (Волинська область), Краматорську (Донецька область), Українці (Київська область), Одесі, Сумах, Херсоні та Камʼянці-Подільському (Хмельницька область).

    Крім того, у неділю в територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 16 регіонах – було повторне голосування з виборів депутатів місцевих рад: 1 депутата міської ради, 15 депутатів – до 12 селищних рад, 37 депутатів – до 33 сільських рад.

    До слова, за результати екзитполу в другому турів виборів міського голови Одеси перемагає чинний мер міста Геннадій Труханов..

    Також за даними екзитполу, на виборах міського голови Кам'янця-Подільського перемогу в другому турі виборів здобуває кандидат від ВО «Свобода» Михайло Посітко, його конкурентом був екснардеп Володимир Мельниченко.

    Читайте також матеріали «Главкома»:
      Теги: ЦВК вибори місцева влада політика мер Україна
      Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі ()
      1000 символів залишилось
      Читайте також:
      НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

      Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies