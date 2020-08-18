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    Кавуни, дині, овочі: де цього тижня кияни можуть купити недорогі продукти (адреси)

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    Кавуни, дині, овочі: де цього тижня кияни можуть купити недорогі продукти (адреси)

    У столиці проходять продуктові ярмарки

    Цього тижня, з 18 до 23 серпня, у Києві будуть проведені сезонні ярмарки. Про це повідомили в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва.

    Отже, ярмарки відбудуться:

    18 серпня (вівторок) у:

    • Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного (від будинку №20-А до будинку №44), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);
    • Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    19 серпня (середа) у:

    • Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного (від будинку №20-А до будинку №44), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе), Стратегічне шосе (в межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
    • Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
    • Печерському районі – вул. Велика Васильківська (в межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
    • Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

    20 серпня (четвер) у:

    • Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного (від будинку №20-А до будинку №44), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе), вул. Ломоносова (в межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
    • Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10, просп. Романа Шухевича, 12-А;
    • Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
    • Шевченківському районі – вул. Багговутівська, 1.

    21 серпня (п’ятниця) у:

    • Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного (від будинку №20-А до будинку №44), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе), просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
    • Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (в межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
    • Дніпровському районі – вул. Гродненська (від будинку №1/35 до будинку №17-А), вул. Алматинська, 64-74;
    • Оболонському районі – просп. Оболонський, 15-21;
    • Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
    • Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (в межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (в межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
    • Шевченківському районі – вул. Ризька, 1, вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та вул. Богдана Хмельницького, 94.

    22 серпня (субота) у:

    • Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного (від будинку №20-А до будинку №44), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе).

    23 серпня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Академіка Заболотного (від будинку №20-А до будинку №44), вул. Любомирська (в межах вул. Лісоводної та Столичного шосе);
    • Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
    • Святошинському районі – вул. Семашка, 10.

    Крім того, у суботу-неділю, 22-23 серпня, для більш повного задоволення потреб споживачів у сільськогосподарській продукції у Києві відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки.

    Отже, ярмарки триватимуть:

    22 серпня (субота)  у:

    • Голосіївському районі – вул. Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
    • Деснянському районі – вул. Марини Цвєтаєвої (в межах вул. Миколи Закревського та просп. Володимира Маяковського), вул. Лісківська (в межах вулиць Милославської та Радунської);
    • Дніпровському районі – вул. Андрія Малишка, 9-19;
    • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5;
    • Печерському районі – вул. Катерини Білокур;
    • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    • Солом’янському районі – вул. Стадіонна (в межах вулиць Митрополита Василя Липківського та Богданівської).

    23 серпня (неділя) у:

    • Голосіївському районі – вул. Маршала Конєва (в межах вулиць Михайла Ломоносова та Василя Касіяна);
    • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоана Павла II та Чигоріна).
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