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    Економіка та фінанси

    В Україні з початку року зросли ціни на продукти: що подорожчало і наскільки

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    В Україні з початку року зросли ціни на продукти: що подорожчало і наскільки

    Найбільше протягом січня-липня подорожчали яблука - на 133,5% до 38,1 грн за кг, морква - на 126,3% до 14,5 грн за кг

    Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні в липні 2020 року. Про це повідомляється на сайті Держстату.

    Зазначається, що найбільше протягом січня-липня подорожчали яблука - на 133,5% до 38,1 грн за кг, морква - на 126,3% до 14,5 грн за кг, ціни на крупу гречану - на 33,7% до 37,2 грн за кг.

    Цибуля подешевшала на 24,7% до 6,8 грн за кг, яйця - на 23,1% до 16,2 грн за десяток, філе куряче - на 16,6% до 84,8 грн за кг.

    Хліб пшеничний з борошна вищого гатунку подорожчав з 23,91 гривні до 24,94 гривні, батон - з 13,86 до 14,03 гривні.

    За січень-липень сигарети преміум-класу подорожчали на 10,6% до 52,5 грн за пачку, ціни на горілку зросли на 0,1% до 92,4 грн за 0,5 літра. Пиво подорожчало з початку року на 2,4% до 17,6 грн за пляшку.

    Бензин марки А-92 подешевшав з 26,98 гривні до 21,49 гривні, дизельне пальне - з 27,45 до 21, 85 гривні.

    Нагадаємо, світові ціни на продовольство злетіли вгору.

    Як повідомляв «Главком», напередодні заступник міністра економіки Тарас Качка заявив про підвищення цін на продукти харчування в Україні.

    Виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у червні виробництво сільгосппродукції скоротилося на 40,6%.

    Як повідомлялося в середині липня, в Україні почали падати ціни на яблука.

    До слова, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.

    Нагадаємо, в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.


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