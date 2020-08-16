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    Економіка та фінанси

    В Україні імпортні фрукти витісняють вітчизняні

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    За пів року українські компанії імпортували 182 тисячі тонн цитрусових на 129 мільйонів доларів - В Україні імпортні фрукти витісняють вітчизняні
    За пів року українські компанії імпортували 182 тисячі тонн цитрусових на 129 мільйонів доларів

    Найбільшими поставками з-за кордону були цитрусові, банани, інші екзотичні фрукти

    Україна продовжила нарощувати імпорт фруктів у 2020 році. Про це повідомила пресслужба Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки».

    «У першому півріччі 2020 року Україна закупила на зовнішніх ринках різних плодів і ягід на суму 341 мільйон доларів, що на 23% перевищило показник за відповідний період минулого року», йдеться в повідомленні. 

    Зазначається, що найбільшими поставками з-за кордону були цитрусові, банани, інші екзотичні фрукти. Зокрема, за пів року українські компанії імпортували 182 тисячі тонн цитрусових на 129 мільйонів доларів, а також 174 тисяч тонн бананів на 96 мільйонів доларів.

    Серед країн-лідерів з поставок фруктів до України виявилися Туреччина (19,9%), Еквадор (17,1%), Єгипет (10,0%), Коста-Ріка (6,9%), Іспанія (5,3%), Греція (4,0%) і Колумбія (3,3%).

    Як повідомляв «Главком», заступник міністра економіки Тарас Качка заявив про підвищення цін на продукти харчування в Україні.

    Виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у червні виробництво сільгосппродукції скоротилося на 40,6%.

    Як повідомлялося в середині липня, в Україні почали падати ціни на яблука.

    До слова, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.

    Нагадаємо, в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.

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