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    Економіка та фінанси

    В Україні стрімко падає виробництво молока

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    Підприємства скоротили виробництво молока на 1,1%, а господарства населення &ndash; на 5,1% - В Україні стрімко падає виробництво молока
    Підприємства скоротили виробництво молока на 1,1%, а господарства населення – на 5,1%

    Яєць та м’яса в країні стали виробляти менше

    В Україні, де вже впало виробництво хліба, також знижується виробництво молока. Як свідчать дані Держстату, в січні-липні 2020 року в країні виробили 5,53 млн т молока. Це на 3,9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

    При цьому підприємства скоротили виробництво молока на 1,1%, а господарства населення – на 5,1%.

    Виробництво яєць в країні за сім місяців скоротилося на 1,2% – до 10,091 млрд штук, і скоротилося як на підприємствах, так і в господарствах населення.

    Виробництво м’яса за звітний період зросла на 0,3% – до 1,89 млн т. Підприємства збільшили виробництво м’яса на 2,1%, тоді як населення скоротило майже на 4%. Виробництво вовни за звітний період склало 1143 тонн, що на 11,1% менше, ніж за такий же період минулого року.

    Як повідомляв «Главком», заступник міністра економіки Тарас Качка заявив про підвищення цін на продукти харчування в Україні.

    Виробництво продукції сільського господарства в Україні за перше півріччя 2020 року скоротилося на 18,7% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Зокрема, у червні виробництво сільгосппродукції скоротилося на 40,6%.

    Як повідомлялося в середині липня, в Україні почали падати ціни на яблука.

    До слова, в Україні за місяць подешевшала свинина, молоко та пиво.

    Нагадаємо, в Україні за останній рік різко зросли ціни на алкоголь.

    продукти ціни харчування населення
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