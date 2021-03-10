Керівництво «Софії Коївської» просить припинити концерти поряд з собором

В адміністрації заповідника побоюються руйнування 900-літніх споруд

Із закликом припинити проведення масових заходів, що супроводжуються вживанням звукопосилювальної апаратури, виступила директор Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська. На її думку, вони створюють шкідливе вібраційне навантаження на архітектурні об'єкти, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«900 років «Софія» жила у спокійному середовищі, не було цієї жорсткої урбанізації міста, яку ми сьогодні бачимо. Довкілля, старі зношені мережі, підвищена кількість транспорту, а це вібраційні й екологічні навантаження, підземне метро. Особливо наше улюблене місто нам піддає жаху, коли проводить на Софійській площі концерти з великою кількістю гучної музики – це вібраційні навантаження, які передаються не лише через повітря, а й через підземний простір», – сказала Неля Куковальська на всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм» у середу.

Крім того, Куковальська нарекла на те, що Софійська площа була забетонована під час капітального ремонту в 90-х роках без температурно-деформаційних швів, що створює тиск на об'єкти «Софії Київської».

Софійська площа є традиційним місцем проведення новорічних заходів у Києві. Цього року тут було встановлено головну ялинку країни. Під час останніх новорічних свят на на Софійській площі у Києві працювала інтерактивна лазерна проєкція: кожен бажаючий міг передати онлайн-привітання, які проєктувалися на дзвіницю Софійського собору.