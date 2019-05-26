Київ - це запах квітучих лип і шаурми біля метро

Київ, я люблю тебе! Kyiv, I love you!

У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95

Я переїхав до Києва у 2003 році.

По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати.

Це горде і суворе місто.

Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється.

Він може перемолоти тебе, а може стати рідним.

Потрібна мить, щоб закохатись в це місто.

І мить, щоб в ньому розчаруватись.

Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим.

Є те, що робить Київ - Києвом.

Це запах квітучих лип і шаурми біля метро.

Це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги.

Це краєвид із Володимирської гірки, чарівний цвіт каштанів і забудови «непорозуміння».

Так, у цього міста не все ідеально, але це робить Київ живим.

Не декоративним, а справжнім. За це ми його і любимо. У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95.

У цьому місті моя донька пішла у перший клас.

У цьому місті народився мій син.

І звичайно, в серці цього міста народжується свобода. Київ, я люблю тебе!

Kyiv, I love you!

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