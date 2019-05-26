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    Думки вголос

    Київ - це запах квітучих лип і шаурми біля метро

    • Володимир Зеленський

      Президент України

    • Розсилка
    Київ, я люблю тебе!&nbsp;Kyiv, I love you! - Київ - це запах квітучих лип і шаурми біля метро
    Київ, я люблю тебе! Kyiv, I love you!

    У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95

    Я переїхав до Києва у 2003 році. 
    По собі знаю, що у столиці особливі відносини з тими, хто приїхав її підкорювати.
    Це горде і суворе місто. 
    Київ не спішить відкривати свої обійми. Він придивляється. 
    Він може перемолоти тебе, а може стати рідним. 
    Потрібна мить, щоб закохатись в це місто. 
    І мить, щоб в ньому розчаруватись. 
    Але у Києва є одна унікальна риса – він точно не залишає байдужим.

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    Є те, що робить Київ - Києвом. 
    Це запах квітучих лип і шаурми біля метро. 
    Це суботня тиша ранкового Подолу і невтомний гул проспекту Перемоги.
    Це краєвид із Володимирської гірки, чарівний цвіт каштанів і забудови «непорозуміння». 
    Так, у цього міста не все ідеально, але це робить Київ живим. 
    Не декоративним, а справжнім. За це ми його і любимо.

    У цьому місті, знайшлось місце на карті для нашого Кварталу 95. 
    У цьому місті моя донька пішла у перший клас. 
    У цьому місті народився мій син. 
    І звичайно, в серці цього міста народжується свобода.

    Київ, я люблю тебе! 
    Kyiv, I love you!

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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