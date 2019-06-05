Столичною підземкою курсує поїзд кольорових вражень (фото, відео)
Українські художники розмалювали потяг київського метро
У столичному метрополітені запущено новий поїзд-мурал, розписаний українськими художниками компанії Paint Hunters. Це унікальний подарунок Києву.
Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», хлопці самі знайшли добрих людей для фінансування проекту. «Жодна гривня з бюджету підземки, міста чи держави не залучалася», - зазначили в підземці.
Як розповів радник мера Києва, народний депутат Дмитро Білоцерковець, на роботу у художників пішло всього лише 7 днів. За цей час було розписано 5 вагонів загальною площею 400 квадратних метрів.
«Ця історія - черговий приклад того, що Київ завжди підтримує класні ідеї активних городян», - зазначив він.
Як повідомлялося, з 1 вересня цього року при проєктуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Вони мають розміщуватися на вході/виході зі станцій