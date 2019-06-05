  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столичною підземкою курсує поїзд кольорових вражень (фото, відео)

    • Розсилка
    Столичною підземкою курсує поїзд кольорових вражень (фото, відео)

    Українські художники розмалювали потяг київського метро

    У столичному метрополітені запущено новий поїзд-мурал, розписаний українськими художниками компанії Paint Hunters. Це унікальний подарунок Києву.

    Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», хлопці самі знайшли добрих людей для фінансування проекту. «Жодна гривня з бюджету підземки, міста чи держави не залучалася», - зазначили в підземці.

    Як розповів радник мера Києва, народний депутат Дмитро Білоцерковець, на роботу у художників пішло всього лише 7 днів. За цей час було розписано 5 вагонів загальною площею 400 квадратних метрів.

    Читайте також

    «Ця історія - черговий приклад того, що Київ завжди підтримує класні ідеї активних городян», - зазначив він.

    Як повідомлялося, з 1 вересня цього року при проєктуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Вони мають розміщуватися на вході/виході зі станцій

    Читайте також
    Київ метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ