Столичною підземкою курсує поїзд кольорових вражень (фото, відео)



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Українські художники розмалювали потяг київського метро

У столичному метрополітені запущено новий поїзд-мурал, розписаний українськими художниками компанії Paint Hunters. Це унікальний подарунок Києву.

Як повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен», хлопці самі знайшли добрих людей для фінансування проекту. «Жодна гривня з бюджету підземки, міста чи держави не залучалася», - зазначили в підземці.

Як розповів радник мера Києва, народний депутат Дмитро Білоцерковець, на роботу у художників пішло всього лише 7 днів. За цей час було розписано 5 вагонів загальною площею 400 квадратних метрів.

«Ця історія - черговий приклад того, що Київ завжди підтримує класні ідеї активних городян», - зазначив він.

Як повідомлялося, з 1 вересня цього року при проєктуванні нових станцій метро або при проведенні їх реконструкції мають обов’язково передбачатися туалети для пасажирів. Вони мають розміщуватися на вході/виході зі станцій