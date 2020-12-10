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    На дзвіниці Софійського собору транслюватимуть новорічні привітання: як долучитися

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    <span>Лазерна проєкція привітань на дзвіницю Софійського собору</span> - На дзвіниці Софійського собору транслюватимуть новорічні привітання: як долучитися
    Лазерна проєкція привітань на дзвіницю Софійського собору
    Фото організаторів

    Кожен охочий може відправити привітання на головну новорічну площу країни

    Під час новорічних свят на киян та гостей міста чекає одна цікавинка: кожен зможе передати онлайн-привітання, які будуть спроєктовані на дзвіницю Софійського собору.

    Як повідомляють організатори проєкту, з 19 грудня 2020 року по 7 січня 2021-го на Софійській площі у Києві працюватиме інтерактивна лазерна проєкція, автором якої може стати кожен охочий.

    Привітання потрібно залишити і підписати на сайті happynewyear.com.ua, послуга безкоштовна.

    «Залиште вітання на цьому сайті, підпишіть його ― і в новорічні свята воно з’явиться на дзвіниці Софійського собору. Ви зможете спостерігати за цією миттю онлайн на сайті та отримати пам’ятне фото на свій e-mail», - розповіли автори проєкту.

    Як це працює

    Для того, щоб привітання з'явилося на головній новорічній площі країни, треба зробити три кроки:

    1. Заповніть форму з вашим вітанням будь-якою мовою. Всі привітання будуть перекладені українською мовою
    2. Після перевірки вітання чекайте на повідомлення із часом трансляції
    3. У визначений час у режимі онлайн на цьому ж сайті слідкуйте, як ваше привітання з’явиться на дзвіниці Софійського собору. Ми також надішлемо фото цієї миті на електронну пошту, яку ви вказали

    Проєкт створений Національним заповідником «Софія Київська» у партнерстві з Visa, щоб попри будь-які складні обставини кожен міг передати теплі слова тим, кого любить. «Де б Ви зараз не були, з будь-якої точки планети Ви зможете привітати зі святами одне одного чи всю країну, певну людину чи цілу родину, того, хто поруч, і того, хто через карантин знаходиться дуже далеко», - зазначають організатори.

    Тим часом головну ялинку країни на Софійській площі в Києві вже прикрасили.

    Офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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    Теги: Київ новорічні свята ялинка
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