На дзвіниці Софійського собору транслюватимуть новорічні привітання: як долучитися

Кожен охочий може відправити привітання на головну новорічну площу країни

Під час новорічних свят на киян та гостей міста чекає одна цікавинка: кожен зможе передати онлайн-привітання, які будуть спроєктовані на дзвіницю Софійського собору.

Як повідомляють організатори проєкту, з 19 грудня 2020 року по 7 січня 2021-го на Софійській площі у Києві працюватиме інтерактивна лазерна проєкція, автором якої може стати кожен охочий.

Привітання потрібно залишити і підписати на сайті happynewyear.com.ua, послуга безкоштовна.

«Залиште вітання на цьому сайті, підпишіть його ― і в новорічні свята воно з’явиться на дзвіниці Софійського собору. Ви зможете спостерігати за цією миттю онлайн на сайті та отримати пам’ятне фото на свій e-mail», - розповіли автори проєкту.

Як це працює

Для того, щоб привітання з'явилося на головній новорічній площі країни, треба зробити три кроки:

Заповніть форму з вашим вітанням будь-якою мовою. Всі привітання будуть перекладені українською мовою Після перевірки вітання чекайте на повідомлення із часом трансляції У визначений час у режимі онлайн на цьому ж сайті слідкуйте, як ваше привітання з’явиться на дзвіниці Софійського собору. Ми також надішлемо фото цієї миті на електронну пошту, яку ви вказали

Проєкт створений Національним заповідником «Софія Київська» у партнерстві з Visa, щоб попри будь-які складні обставини кожен міг передати теплі слова тим, кого любить. «Де б Ви зараз не були, з будь-якої точки планети Ви зможете привітати зі святами одне одного чи всю країну, певну людину чи цілу родину, того, хто поруч, і того, хто через карантин знаходиться дуже далеко», - зазначають організатори.

Тим часом головну ялинку країни на Софійській площі в Києві вже прикрасили.

Офіційне засвічення головної ялинки України на Софійській площі відбудеться 19 грудня о 19:00, у День святого Миколая. Воно відбудеться без традиційного параду, але з дотриманням усіх карантинних обмежень та з веденням онлайн-трансляції.

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