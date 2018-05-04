Керівників ДАК «Хліб України» затримано на хабарі

Під час спецоперації затримано на хабарі групу високопосадовців

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за результатами ретельно спланованої та тривалої спецоперації викрито групу високопосадовців, які вимагали від підприємця неправомірну вигоду за нерозірвання договору оренди державного



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Під час спецоперації затримано на хабарі групу високопосадовців

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за результатами ретельно спланованої та тривалої спецоперації викрито групу високопосадовців, які вимагали від підприємця неправомірну вигоду за нерозірвання договору оренди державного майна. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Правоохоронці встановили, що виконувач обов’язки голови правління ДАК «Хліб України», змовившись з директором дочірнього підприємства ДАК «Хліб України» «Чернівецький комбінат хлібопродуктів», а також заступником міського голови м. Чернівці та юристом ДАК «Хліб України» вимагали від директора приватної компанії щомісячно сплачувати неправомірну вигоду у розмірі 100 тис. гривень за невжиття заходів щодо розірвання договору оренди державного майна, а саме промислових приміщень.

За результатами комплексу слідчих дій, проведених на території Києва та Чернівців, задокументовано отримання вищевказаними особами 200 тис. гривень неправомірної вигоди, які були передані їм двома траншами.

На даний час всіх вищевказаних фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК, проводяться першочергові слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення вказаним особам про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 368 КК України.