Кіберполіція знайшла шахраїв, які продавали фейкові квитки на Imagine Dragons



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Зловмисники затримані, наступний крок - оголошення підозри й запобіжні заходи

Кіберполіція заявила, що встановила організатора і осіб, причетних до створення та функціонування сайтів з продажу фейкових квитків на концерт гурту Imagine Dragons в Києві та Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії.

Про це йдеться у повідомленні кіберполіції.

«Встановлено організатора й усіх осіб, які причетні до створення і діяльності ресурсів з продажу фейкових білетів на Imagine Dragons в Україні та FIFA2018 у Росії», - йдеться у повідомленні.

У кіберполіції додали, що наразі зловмисники затримані, наступний крок - оголошення підозри й запобіжні заходи.

Нагадаємо, відома американська група Imagine Dragons 31 серпня вперше виступала в столиці України. НСК «Олімпійський» був забитий вщент шанувальниками, втім не всі фанати змогли потрапити на концерт знаменитого гурту. Багатьом людям відмовили на вході. Причиною стали підроблені квитки, які шанувальники групи напередодні придбали на сайті E-ticket (e-ticket.in.ua). Кількість потерпілих понад 1500 осіб.

Згодом поліція відкрила справу за фактом продажу фальшивих квитків на концерт Imagine Dragons.