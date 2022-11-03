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Дощитиме в центрі та півночі України: прогноз погоди на 3 листопада

Юрій Лящук
glavcom.ua
Дощитиме в центрі та півночі України: прогноз погоди на 3 листопада
У північних та центральних областях пройдуть помірні дощі
фото ілюстративне

3 листопада в Україні очікуються незначні опади

У четвер, 3 листопада, в Україні суттєві опади не передбачаються. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Лише вдень у північних та центральних областях пройдуть помірні дощі. Температура вночі 3-10° тепла, вдень 6-13°, на півдні країни та Закарпатті до 17°.

У західних областях місцями можливий туман. В Україні переважатиме поле високого тиску та антициклон. Вітер змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с, сильних поривів не очікується.

Дощитиме в центрі та півночі України: прогноз погоди на 3 листопада фото 1

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у грудні майже по всій території України пануватиме плюсова температура. Водночас справжня зимова погода та морози завітають вже у січні.

Відомо, що 18 вересня в Україні випав перший сніг. Це сталося на горі Піп Іван.

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Теги: дощ Україна прогноз погоди

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