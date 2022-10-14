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Кияни жаліються на запах гару: який стан повітря у столиці 14 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кияни жаліються на запах гару: який стан повітря у столиці 14 жовтня
Загалом у столиці середній рівень забрудненості
фото: Shutterstock

Радіаційний фон у всьому місті – в нормі

Рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві, станом на ранок 14 жовтня, переважно низький. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Утім, читачі «Главкома» жаліються на запах гару у різних куточках столиці.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря – 51 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 56,1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 32,1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 46,1 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 80,3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 25,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 7,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 802 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 1,9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон при контрольній нормі у 0,26 мкЗв/год становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря – 41 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 58,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 27,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 43,4 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 206 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 53,6 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 15,2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 1198 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год. На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Правди, 64-Г загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 47,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 27,7 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 38,9 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 68,5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 27,7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 2,6 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 879 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.
Кияни жаліються на запах гару: який стан повітря у столиці 14 жовтня фото 1

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря – 53 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 71,0 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 33,8 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 54,0 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 46,6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 30,1 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 11,3 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 310 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • формальдегіду – 6,5 мкг/м3 (ГДК – 35 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0,11 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднюючих речовин складає: 

  • зважені частки (пил) – 43,7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (PM2,5) – 32,5 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (PM10) – 39,8 мкг/м3;
  • оксиду азоту – 105 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3);
  • діоксиду азоту – 30,8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксиду сірки – 6,1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксиду вуглецю – 768 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озону – 0 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • формальдегіду – 1,7 мкг/м3 (ГДК – 35 мкг/м3);
  • сірководню – 4,8 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3).
  • Радіаційний фон становить 0,10 мкЗв/год.
Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Нагадаємо, на початку вересня у Києві спостерігалося задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області.

Теги: повітря Київ природа

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