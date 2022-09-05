Київ знову затягнуло димом (фото)
Рятувальники ліквідовують торф’яні пожежі на Київщині
У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області.
Державна служба з надзвичайний ситуацій повідомляє, що триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.
До поліпшення ситуації рекомендовано:
- закрити вікна вдома;
- за можливості не перебувати на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
«Шановні громадяни! При виявленні нових осередків загорання торфовищ негайно повідомляйте Службу порятунку за номером 101. Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно», – додали в ДСНС.
Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів 2 вересня скаржилися на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядало через завісу диму.
Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.
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