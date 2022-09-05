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Київ знову затягнуло димом (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ знову затягнуло димом (фото)
У зв’язку з пожежами у Вишгородському та Броварському районах спостерігається задимлення повітря у столиці
Главком

Рятувальники ліквідовують торф’яні пожежі на Київщині

У Києві знову спостерігається задимлення повітря у зв’язку із пожежами в області. 

Державна служба з надзвичайний ситуацій повідомляє, що триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

Столицю знову затягнуло смогом
Столицю знову затягнуло смогом
Главком
Столицю знову затягнуло смогом
Столицю знову затягнуло смогом
Главком

До поліпшення ситуації рекомендовано:

  • закрити вікна вдома;
  • за можливості не перебувати на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Столицю знову затягнуло смогом
Столицю знову затягнуло смогом
Главком
Столицю знову затягнуло смогом
Столицю знову затягнуло смогом
Главком

«Шановні громадяни! При виявленні нових осередків загорання торфовищ негайно повідомляйте Службу порятунку за номером 101. Не намагайтеся ліквідувати ці пожежі самостійно – це дуже небезпечно», – додали в ДСНС.

Столицю знову затягнуло смогом
Столицю знову затягнуло смогом
Главком
Рівень забруднення атмосферного повітря у місті Київ
Рівень забруднення атмосферного повітря у місті Київ
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Нагадаємо, жителі Києва та сусідніх районів 2 вересня скаржилися на запах гару, дихати неможливо. Вранці 2 вересня на столицю опустився смог. Сонце ледь проглядало через завісу диму.

Станом на вечір 1 вересня у Київській області вдалося ліквідувати чотири осередки загоряння торфовищ.

Теги: ДСНС пожежа повітря Київ

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