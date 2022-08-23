Рівень забруднення повітря у столиці залишається високим

Жителів Києва закликають не виходити зайвий раз на вулицю

У Києві вранці спостерігається високий рівень забруднення повітря, зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Про це повідомляє пресслужба міської державної адміністрації.

«Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3). Перевищення гранично допустимої концентрації решти забруднюючих речовин, за якими здійснюються спостереження (оксид та діоксид азоту, оксид сірки, озон, формальдегід, оксид вуглецю, сірководень), не виявлено. Радіаційний фон перебуває в межах норми.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

закрити вікна вдома;

не виходити зайвий раз на вулицю;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Як повідомлялося, у Києві спостерігається задимлення повітря ще від 22 серпня. Київська влада закликала мешканців не поспішати з прогулянками. Причиною стало перенесення повітря з пиловими частками із Каспійської низовини.