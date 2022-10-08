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В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів

Надія Карбунар
glavcom.ua
В окупованому Донецьку – масштабна пожежа після вибухів
У Донецьку 8 жовтня вибухи та пожежа
фото з відкритих джерел

Очевидці стверджують, що було три «прильоти»

В окупованому Донецьку 8 жовтня пролунали потужні вибухи. Після цього у місті виникла масштабна пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Жителі зазначають, що пожежа виникла у мікрорайоні Мирний. Очевидці стверджують, що було три «прильоти».

За словами людей, у Донецьку горить друкарня в Кіровському районі біля гуртових ринків.

Раніше в тимчасово окупованому Донецьку був «приліт» по будівлі т. зв. «адміністрації голови ДНР» Дениса Пушиліна.

Зазначається, що будівля «адміністрації» серйозно пошкоджена. Також з’явилась інформація, що ще одна ракета влучила в будівлю так званого «МВД».

 

Теги: пожежа Донецьк ракета

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