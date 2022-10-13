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Депутат Київради Владислав Трубіцин просить суд зробить публічною його справу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Депутат Київради Владислав Трубіцин просить суд зробить публічною його справу
Трубіцин чекає суду та вважає справу проти нього замовною
фото: facebook/Владислав Трубіцин

Суд покаже, що уся справа про корупцію в Київраді є спробою політичної розправи, – Трубіцин

Депутат Київради від партії «Слуга народу» Владислав Трубіцин вважає звинувачення НАБУ на свою адресу «спробою його заткнути за заявкою окремих депутатів Київради та переконаний, що тепер, коли справу передали до суду, «весь фарс того, що відбувається» стане публічним

Про це Владислав Трубіцин написав на власній сторінці у соцмережі, коментуючи інформацію про передачу провадження до суду.

«Давно не повідомляв новин у так званій справі НАБУ, а по суті – щодо спроби псевдоантикорупціонерів «заткнути» та «збити» неугодного їм Трубіцина за заявкою окремих депутатів Київради. Тому ще тоді, 9 лютого, мені винесли багато вироків без слідства та суду, тиражуючи сотні повідомлень у соціальних мережах та новинах: тікав, переховувався, ховався та щось отримав. І все виявилося фейком. Наразі історія продовжується і відбуваються нові спроби виносити вироки», – написав депутат.

Також він підкреслив, що «вже закінчилося слідство та розгляд підозри, а це лише припущення, а не початок притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі провину, як і наявність доказів, встановить суд під час судового розгляду».

«За своєю наївністю я неодноразово просив ВАКС, щоб слухання на досудовому слідстві були публічними з доступом журналістів та прямими трансляціями. Але суд неодноразово відмовляв у відкритості, а мені дуже хотілося, щоб усі подивилися на цей процес, що Кафці і не снився. Але і це пройшло. Нарешті справу з досудового слідства передали на слідство судове. І весь фарс того, що відбувається, невдовзі буде доступний для онлайн-перегляду. Я, як і раніше, впевнений, що ця справа є політичною розправою», – підсумував Владислав Трубіцин.

Нагадаємо, Трубіцин був затриманий 9 лютого цього року детективами НАБУ. Йому було вручено підозру у отриманні неправомірної вигоди. Спочатку повідомлялося, що Трубіцин тікав від детективів та переховувався, але голова НАБУ Артем Ситник на пресконференції цю інформацію спростував, заявивши, що Трубіцин одразу погодився співпрацювати зі слідством та надав детективам усе, що вони вимагали. 11 лютого суд призначив Трубіцину заставу у розмірі 14,88 млн грн.

Втім, під час попереднього судового розгляду з'ясувалося, що усі докази НАБУ побудовані на свідченнях агента Максименка, який є залежною від НАБУ особою, оскільки сам був викритий НАБУ у корупції та якому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Теги: Київрада НАБУ суд слідство історія депутат

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