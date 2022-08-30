У Києві група молодиків забила до смерті чоловіка

Порушники били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та втратив свідомість

Фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі

У столиці між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник конфлікт, у ході якого молодики гуртом побили чоловіка до втрати свідомості. Згодом постраждалий помер. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції області.

«До Подільського управління поліції від перехожого надійшло повідомлення про бійку на Поштовій площі. На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції та оперативники. Правоохоронці встановили, що між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник раптовий конфлікт, у ході якого молодики гуртом накинулись на потерпілого», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що порушники били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та втратив свідомість, а далі втекли до метро. Лікарі декілька днів боролись за життя чоловіка, проте отримані травми виявились несумісними з життям.

Поліцейські затримали двох підозрюваних у підземці, а інших упродовж двох годин за їх місцем мешкання. Усі затримані кияни та студенти столичних вишів. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб.

Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави для двох з них. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що на залізничному вокзалі у селі Вагай Тюменської області Росії жорстоко побили та зґвалтували чоловіка. Свідки інциденту заявляють, що це зробили троє дівчат-підлітків.