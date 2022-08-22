На Житомирщині начальник та капітан поліції побили воїна за «не такий» погляд – нардеп (відео)

На кадрах відео видно, як на тероборонівця нападають двоє

Гончаренко вимагає розслідування та публічних поясненень поліцейських щодо інциденту

Народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook розповів шокуючу історію з Житомира. В одному з ресторанів міста напали на терооборонівця з громадської організації «Добровольчий український корпус «Соколи Полісся» Івана Тимощука. Але за словами нардепа, нападниками були правоохоронці, зокрема, начальник місцевої поліції.

Інцидент стався ще 3 серпня. Зараз у мережу потрапили відео, де видно, що на Тимощука нападає двоє людей. Гончаренко каже, що це виконувач обов'язків начальника Житомирського районного управління поліції ГУНП Володимир Родинюк та начальник відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції ГУНП капітан поліції Сергій Данилюк.

«Виявляється, Родинюка обурив погляд бійця на нього. Не знаю, хто і як на кого дивився, але ця ситуація просто неприпустима. Історія набула широкого розголосу у ЗМІ та соціальних мережах, тому, по-перше, потрібні публічні пояснення поліцейських, а по-друге – провести розслідування та розібратися у справі», – йдеться в дописі Гончаренка.

Нардеп попросив міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського взяти ситуацію під особистий контроль.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму побили російського військового зі Z-свастикою.