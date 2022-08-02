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На Черкащині прихожани московської церкви побили священника ПЦУ (відео)

Тетяна Кушнерик
Сьогодні, 09:08 glavcom.ua
На Черкащині прихожани московської церкви побили священника ПЦУ (відео)
Священника ПЦУ виштовхали з храму і погрожували 
скріншот із відео

За останній місяць понад 250 селян звернулися до ПЦУ із проханням створити Українську церкву в селі 

Під час Літургії 31 липня з храму Іоана Хрестителя в селі Хутори Черкаської області силоміць вигнали священника ПЦУ. Подія трапилась із настанови московського священника Олега Капітонова, повідомила капеланська служба Черкаської територіальної оборони. 

Щонеділі протягом останнього місяця священники ПЦУ проводили для хуторян молебні біля сільського будинку культури. За останній місяць до священників звернулось понад 250 селян з проханням створити Українську церкву в селі. Тож було вирішено провести збори 7 серпня. Відтак отець Олександр Барей та отець Володимир Педько пішли у тамтешню церкву московського патріархату, аби запросити людей на збори. Однак їм це не вдалося зробити.

Наприкінці своєї проповіді хутірський священник Олег Капітонов почав розповідати людям, що не всяка церква є церквою і деякі люди прикидаються священниками «виряджаючись». Коли отець Володимир Педько попросив слово, його схопили під руки та почали виштовхувати з храму. Внаслідок чого розірвали підрясник та викрутили пальці, душили за шию, та погрожували фізичною розправою, якщо ще побачать.

Водночас дівчину, яка намагалась усе зафільмувати, також виштовхали з храму, тягнули за волосся, розірвали сукню та забрали телефон. Телефон віддали вже на вулиці однак змусили відео видалити. Відео дівчина видалила, але за кілька хвилин відновила з електронної «хмари».

Володимир Педько разом із православною громадою викликав поліцію та написав відповідну заяву, а мешканці села дали свої покази. Уже 7 серпня на 12:00 чекають селян біля Будинку Культури для створення філіалу ПЦУ в селі Хутори. 

Нагадаємо, днями московський батюшка вдарив хрестом священника ПЦУ на похороні солдата (відео).

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Теги: церква Черкащина

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