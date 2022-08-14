Дворазового чемпіона світу з легкої атлетики побили та викинули за борт яхти

Пітерс не отримав травм, які загрожують його життю

Чинний чемпіон світу з метання списа Андерсон Пітерс з Гренади отримав травму внаслідок інциденту на вечірці на яхті Harbor Master.

Пітерс був на човні, який належить сину міністра торгівлі Тринідаду і Тобаго. На спортсмена скоїли напад кілька осіб, які викинули його за борт.

Андерсон не отримав травм, які загрожують його життю. Кілька осіб з екіпажу яхти вже взято під варту.

«Немає слів, щоб адекватно висловити мій жаль, розчарування та тривогу з приводу того, що було видно на відео інциденту за участю героя спорту Гренади та Карибського басейну Андерсона Пітерса», – прокоментував ситуацію президент Карибської асоціації національних олімпійських комітетів (CANOC) Браян Льюїс.

Пітерс є дворазовим чемпіоном світу, він брав золото у 2019 та 2022 роках.