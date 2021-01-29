Києвом гуляє сказ: де можна екстрено вакцинуватися (адреси)

Антирабічна допомога в Києві надається на базі травмпунктів

Столичні медзаклади забезпечені вакциною для екстреної профілактики захворювання на сказ

У Києві заклади охорони здоров’я комунальної форми власності забезпечені вакциною для екстреної профілактики захворювання на сказ. Допомога надається антирабічним імуноглобуліном «Ребінолін», вакцинами «Індіраб» та «Верораб». Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

«Сказ – гостре інфекційне захворювання вірусної етіології, яке характеризується переважними важкими ураженнями центральної нервової системи, що загрожує летальними наслідками. Єдиний спосіб врятувати хворого – призначення йому екстреної антирабічної вакцинації, бо лікування захворювання після проявів його симптомів практично неможливе. Тому важливо, щоб медичні заклади Києва були забезпечені антирабічними імунобіологічними препаратами», – зазначила Гінзбург.

Лікарі нагадують, що найчастіше джерелом зараження людини сказом є собаки. Якщо своєчасно не надати кваліфіковану медичну допомогу, то в 99% випадків наступає смерть. Приблизно 80% випадків сказу виникають у сільській місцевості. На жаль, вірус поки нереально знищити повністю, тому він і надалі циркулює серед диких тварин (лисиць, вовків, кажанів, скунсів та інших).

«Здавалося б, у великих містах ризик менший, проте на практиці – минулого тижня було зафіксовано випадок сказу тварини у Солом’янському районі столиці. Наразі там запроваджено карантинні обмеження та проводяться антирабічні заходи», – розповіла Гінзбург.

Медики підкреслюють, що причиною захворювання людей на сказ є пізнє звернення за медичною допомогою.

У разі своєчасного звернення постраждалого до лікувального закладу проводиться екстрене щеплення. Але медичні працівники застерігають, що вакцинація з метою профілактики захворювання на сказ здійснюється не у всіх випадках, а проводиться суто після огляду фахівця лікаря-рабіолога за наявності показів.

За рекомендаціями фахівців, укушені рани, подряпини, місця ослинення у людини потрібно:

негайно ретельно промити проточною водою з господарським милом з подальшою обробкою країв рани спиртом, настойкою або водним розчином йоду;

невідкладно, цього ж дня, звернутися до одного з травматологічних пунктів, що працюють цілодобово в кожному районі міста.

Після обробки рани лікар травматологічного пункту направляє постраждалого до антирабічного центру, де за наявності показань призначається курс антирабічного лікування.

Профілактика сказу:

регулярно вакцинувати свійських тварин;

уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами;

не торкатися, не підгодовувати диких чи безпритульних тварин (особливо там, де є діти);

люди, які професійно контактують із дикими тваринами, повинні бути щеплені;

на глобальному рівні громадського здоров’я усіх країн можна запобігти цієї інфекції за допомогою вакцин (передконтактна та післяконтактна імунізація людей).

Антирабічна допомога в Києві дорослому населенню надається на базі травмпунктів наступних закладів охорони здоров’я:

Дорослим:

КДЦ Голосіївського р-ну (просп. Голосіївський, 59-А);

КДЦ Деснянського р-ну (вул. Драйзера, 19);

КДЦ Подільського р-ну (вул. Мостицька, 9);

КДЦ Шевченківського р-ну (вул. Б. Хмельницького, 37, та вул. Ризька, 1);

КМКЛ ШМД (вул. Братиславська, 3);

КМКЛ № 1 (Харківське шосе, 131);

КМКЛ № 4 (вул. Солом’янська, 17);

КМКЛ № 6 (просп. Любомира Гузара, 3);

КМКЛ № 7 (вул. Котельникова, 95).

Дітям:

КМДКЛ № 1 (вул. Богатирська, 30);

КМДКЛ № 2 (просп. А. Навої, 3);

КМКДЛ № 7 (вул. Професора Підвисоцького, 4-Б).

Нагадаємо, на території Солом’янського району Києва запроваджені карантинні обмеження через випадок сказу в кішки.