На Житомирщині ввели карантин через скажену білку

У місті Баранівка, Житомирської області ввели карантин через скажену білку

Білка вкусила жителя Баранівки, а згодом експертиза підтвердила, що вона була хвора на сказ

Через скажену білку в Баранівці Житомирської області ввели карантин. Про це повідомляє «Місто Баранівка» у Facebook у п'ятницю, 4 грудня.

Інцидент стався 1 грудня. Білка вкусила місцевого жителя, а згодом померла. Експертиза підтвердила, що тварина була хворою на сказ. Про це стало відомо на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівській районній державній адміністрації.

«Після обговорення комісія прийняла рішення ввести на території Баранівки та прилеглої до неї території в радіусі 3 км карантинні обмеження та затвердила комплексний план проведення профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що на Київщині зафіксовано майже сотню випадків сказу тварин.

Сказ – це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.

Зараження людини сказом відбувається, в основному, через укуси хворою твариною чи внаслідок потрапляння її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок.

Ризик захворювання на сказ значно зріс через збільшення популяції диких та безпритульних тварин на околицях Києва.

З огляду на особливості географічного розташування до зони ризику потрапляють Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Оболонський та Святошинський райони Києва.