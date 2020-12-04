На Житомирщині ввели карантин через скажену білку
Білка вкусила жителя Баранівки, а згодом експертиза підтвердила, що вона була хвора на сказ
Через скажену білку в Баранівці Житомирської області ввели карантин. Про це повідомляє «Місто Баранівка» у Facebook у п'ятницю, 4 грудня.
Інцидент стався 1 грудня. Білка вкусила місцевого жителя, а згодом померла. Експертиза підтвердила, що тварина була хворою на сказ. Про це стало відомо на засіданні державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Баранівській районній державній адміністрації.
«Після обговорення комісія прийняла рішення ввести на території Баранівки та прилеглої до неї території в радіусі 3 км карантинні обмеження та затвердила комплексний план проведення профілактичних заходів щодо захворювання тварин на сказ», – сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що на Київщині зафіксовано майже сотню випадків сказу тварин.