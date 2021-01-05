У Дарницькому районі Києва зафіксовано випадок сказу

Столична влада поінформована про встановлення захворювання на сказ

31 грудня 2020 року до відділу по боротьбі зі сказом тварин звернулась мешканка Дарницького району Києва. Вона доставила труп безпритульного кошеня, яке вкусило її напередодні. Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві, посилаючись на інформацію Об’єднання ветеринарної медицини у столиці.

З’ясовано, що протягом двох тижнів жінка підгодовувала безпритульну кицьку і її кошеня віком приблизно 5-6 місяців на території своєї дачної ділянки, де також утримується собака. 29 грудня кошеня напало на собаку, при спробі його відігнати, тварина вкусила жінку.

У період з 29 по 31 грудня кошеня знаходилось на території дачної ділянки, погіршення апетиту та проявів невластивої поведінки не відмічалось.

Вранці 31 грудня господиня виявила, що тварина померла. У той же день потерпіла звернулась за отриманням антирабічної допомоги до травмпункту.

Дослідження на сказ показало свічення, характерне для сказу тварин.

Про встановлення захворювання на сказ повідомлено Київську міську державну адміністрацію та вживаються заходи щодо його ліквідації.

Як повідомлялося, за 9 місяців 2020 року на території Києва було зареєстровано п’ять випадків сказу тварин.

Ризик захворювання на сказ значно зріс через збільшення популяції диких та безпритульних тварин на околицях Києва.

З огляду на особливості географічного розташування до зони ризику потрапляють Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Оболонський та Святошинський райони Києва.

Сказ - це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.

Зараження людини сказом відбувається, в основному, через укуси хворою твариною чи внаслідок потрапляння її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок.