У Києві введено карантин через випадок сказу

Проводяться профілактичні щеплення тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та прилеглій зоні

Карантинні обмеження запроваджені в частині Солом’янського району

На території Солом’янського району Києва запроваджені карантинні обмеження через випадок сказу в кішки.

Карантин стосується території, обмеженої перетином вулиці Гарматної з вулицею Борщагівською та вулицею Миколи Голего, перетином вулиці Вадима Гетьмана з вулицею Борщагівської та вулицею Миколи Голего.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській державній адміністрації затвердили план необхідних заходів, щоб уникнути поширення сказу:

заборонено проведення ярмаркових заходів в зоні карантинних обмежень,

організовано проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та прилеглій зоні.

Про дату і місце проведення щеплень буде повідомлено додатково.

Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ у зоні карантинних обмежень.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року в Дарницькому районі Києва було зафіксовано випадок сказу в кішки.

За 9 місяців 2020 року на території Києва було зареєстровано п’ять випадків сказу тварин.

Ризик захворювання на сказ значно зріс через збільшення популяції диких та безпритульних тварин на околицях Києва.

З огляду на особливості географічного розташування до зони ризику потрапляють Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Оболонський та Святошинський райони Києва.

Сказ - це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.

Зараження людини сказом відбувається, в основному, через укуси хворою твариною чи внаслідок потрапляння її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок.