У Києві введено карантин через випадок сказу
Карантинні обмеження запроваджені в частині Солом’янського району
На території Солом’янського району Києва запроваджені карантинні обмеження через випадок сказу в кішки.
Карантин стосується території, обмеженої перетином вулиці Гарматної з вулицею Борщагівською та вулицею Миколи Голего, перетином вулиці Вадима Гетьмана з вулицею Борщагівської та вулицею Миколи Голего.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.
Під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській державній адміністрації затвердили план необхідних заходів, щоб уникнути поширення сказу:
- заборонено проведення ярмаркових заходів в зоні карантинних обмежень,
- організовано проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та прилеглій зоні.
Про дату і місце проведення щеплень буде повідомлено додатково.
Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ у зоні карантинних обмежень.
Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року в Дарницькому районі Києва було зафіксовано випадок сказу в кішки.
За 9 місяців 2020 року на території Києва було зареєстровано п’ять випадків сказу тварин.
Ризик захворювання на сказ значно зріс через збільшення популяції диких та безпритульних тварин на околицях Києва.
З огляду на особливості географічного розташування до зони ризику потрапляють Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Оболонський та Святошинський райони Києва.