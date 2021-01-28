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    У Києві введено карантин через випадок сказу

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    Проводяться профілактичні щеплення тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та прилеглій зоні - У Києві введено карантин через випадок сказу
    Проводяться профілактичні щеплення тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та прилеглій зоні
    Фото з відкритих джерел

    Карантинні обмеження запроваджені в частині Солом’янського району

    На території Солом’янського району Києва запроваджені карантинні обмеження через випадок сказу в кішки.

    Карантин стосується території, обмеженої перетином вулиці Гарматної з вулицею Борщагівською та вулицею Миколи Голего, перетином вулиці Вадима Гетьмана з вулицею Борщагівської та вулицею Миколи Голего.

    Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

    Під час засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Київській міській державній адміністрації затвердили план необхідних заходів, щоб уникнути поширення сказу:

    • заборонено проведення ярмаркових заходів в зоні карантинних обмежень,
    • організовано проведення профілактичних щеплень тварин проти сказу в зоні карантинних обмежень та прилеглій зоні.

    Про дату і місце проведення щеплень буде повідомлено додатково.

    Карантинні обмеження будуть скасовані через два місяці після останнього виявлення захворювання на сказ у зоні карантинних обмежень.

    Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року в Дарницькому районі Києва було зафіксовано випадок сказу в кішки.

    За 9 місяців 2020 року на території Києва було зареєстровано п’ять випадків сказу тварин.

    Ризик захворювання на сказ значно зріс через збільшення популяції диких та безпритульних тварин на околицях Києва.

    З огляду на особливості географічного розташування до зони ризику потрапляють Голосіївський, Деснянський, Дніпровський, Оболонський та Святошинський райони Києва.

    Сказ - це надзвичайно небезпечна інфекційна хвороба, яка супроводжується тяжким ураженням центральної нервової системи і завжди закінчується смертю.
    Зараження людини сказом відбувається, в основному, через укуси хворою твариною чи внаслідок потрапляння її слини на свіжі поранення, подряпини шкіри або слизових оболонок.
    Теги: Київ тварини сказ карантин
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