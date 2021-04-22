На Київ суне гроза: оголошено перший рівень небезпеки
Складні погодні умови утримаються до кінця доби
У найближчі години з утриманням до кінця доби 22 квітня в Києві очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.
Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.
На природі слід:
- спуститися в низину,
- відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
- відійти подалі від водойм,
- зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
- якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
- у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.
Під час грози не можна:
- ховатися під дуже високими деревами,
- сидіти на галявинах,
- ховатися під скелями,
- йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.
Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Короткочасний дощ очікується також у п’ятницю, 23 квітня, вночі та вранці, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.
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