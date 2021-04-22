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    На Київ суне гроза: оголошено перший рівень небезпеки

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    У Києві очікуються дощі з грозами - На Київ суне гроза: оголошено перший рівень небезпеки
    У Києві очікуються дощі з грозами
    Фото: Главком

    Складні погодні умови утримаються до кінця доби

    У найближчі години з утриманням до кінця доби 22 квітня в Києві очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

    Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    На природі слід:

    • спуститися в низину,
    • відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),
    • відійти подалі від водойм,
    • зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,
    • якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),
    • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

    Під час грози не можна:

    • ховатися під дуже високими деревами,
    • сидіти на галявинах,
    • ховатися під скелями,
    • йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

    Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Короткочасний дощ очікується також у п’ятницю, 23 квітня, вночі та вранці, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

    Як повідомлялося, погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань.

    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр
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