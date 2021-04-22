На Київ суне гроза: оголошено перший рівень небезпеки

У Києві очікуються дощі з грозами

Складні погодні умови утримаються до кінця доби

У найближчі години з утриманням до кінця доби 22 квітня в Києві очікується гроза (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Український гідрометцентр.

Фахівці нагадують, що під час грози слід зачинити вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

На природі слід:

спуститися в низину,

відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок),

відійти подалі від водойм,

зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе,

якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе),

у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Під час грози не можна:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Департамент муніципальної безпеки КМДА рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Короткочасний дощ очікується також у п’ятницю, 23 квітня, вночі та вранці, вдень без опадів, вітер західний, 7-12 м/с, температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

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