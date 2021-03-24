Народний синоптик ошелешив прогнозом на Великдень

Горбань зазначив, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни

Погода в Україні на Великдень, 2 травня, піднесе українцям сюрприз. Тепла можна не чекати, а сам третій місяць весни буде холодним, всупереч очікуванням. Такий неприємний прогноз на велике свято озвучив народний синоптик Леонід Горбань «Апострофу».

«Великдень випадає на 2 травня. Сонце посилає на землю 94 хвилі. Не буває 93 або 95. Це свої закони. Відповідно розрахунок хвиль йде від Великодня, якого числа він не був. Після Великодня йде 5-а хвиля, 17-я хвиля, 33-я хвиля – це хвилі похолодання. Значить, травень буде прохолодним і такої спеки, яка зазвичай буває в травні, уже не буде», – зазначив Горбань.

Народний синоптик додав, що 2021 рік може загрожувати продовольчій безпеці країни – очікується найбільш неврожайний рік з усіх семи років під управлінням планет.

Цікаво, що дані сайту World.weather суперечать заяві Горбаня. Судячи з прогнозу, 1 і 2 травня в Києві вдень температура повітря становитиме + 18 +19 градусів. Але вночі температури залишаться досить невисокими, приблизно 4 градуси тепла.

До кінця березня в Україні буде холодно, а погодні умови – нестабільними. Про це розповіли синоптикиня Наталія Голеня та метеорологиня Наталка Діденко. За даними синоптиків, найближчими днями слід очікувати короткочасні опади, місцями – мокрий сніг. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.

Найближчим часом домінуватимуть волога повітряна маса та значні пориви вітру. Опадів сильних не очікується, але невеликий мокрий сніг вірогідний. Вітер поривчастий, до штормових поривів.

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, яким буде квітень в Україні.