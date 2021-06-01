Києву є ким пишатися. Талановиті діти отримали стипендії голови КМДА (відео)

Формат нагородження й урочистого привітання проходив в онлайн-форматі

Щороку до Міжнародного дня захисту дітей найталановитішим учням і студентам мистецьких навчальних закладів столиці вручають творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації. Цього року нагороди отримали 82 лауреати. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Стипендія голови КМДА – це визнання таланту, потенціалу та вдячність за працьовитість. Наші лауреати – це переможці міжнародних конкурсів, які гідно представляють нашу країну на всеукраїнському та міжнародному рівнях», – підкреслив Мондриївський.

За словами директорки Департаменту культури Яни Барінової, через карантинні обмеження вже другий рік поспіль формат нагородження й урочистого привітання проходить в онлайн-форматі.

«Майже 25 років тому творчі стипендії були вперше вручені 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, і це вже стало доброю традицією. Цьогоріч 75 стипендій отримають 82 талановитих учня столиці. Це будуть як індивідуальні, так і командні нагороди», – розповіла Яна Барінова.

Голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха зазначила, що першими творчими стипендіями відзначали до 40 талановитих учнів щороку. Проте з часом кількість таких відзнак збільшилась до 75.

«Уже традиційно 1 червня ми вручаємо премії юним киянам, які продовжують гідно представляти наше місто і державу на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Ми пишаємося нашими юними талантами та дякуємо батькам і викладачам за виховання таких неймовірних дітей», – додала Вікторія Муха.

Загалом за весь період вручення творчих стипендій їх отримали понад тисяча учнів столичних закладів мистецької освіти.