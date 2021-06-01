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    Києву є ким пишатися. Талановиті діти отримали стипендії голови КМДА (відео)

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    Творчі стипендії&nbsp;отримали 82 лауреати - Києву є ким пишатися. Талановиті діти отримали стипендії голови КМДА (відео)
    Творчі стипендії отримали 82 лауреати
    Фото: Валентин Мондриївський, Facebook

    Формат нагородження й урочистого привітання проходив в онлайн-форматі

    Щороку до Міжнародного дня захисту дітей найталановитішим учням і студентам мистецьких навчальних закладів столиці вручають творчі стипендії голови Київської міської державної адміністрації. Цього року нагороди отримали 82 лауреати. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Стипендія голови КМДА – це визнання таланту, потенціалу та вдячність за працьовитість. Наші лауреати – це переможці міжнародних конкурсів, які гідно представляють нашу країну на всеукраїнському та міжнародному рівнях», – підкреслив Мондриївський.

    За словами директорки Департаменту культури Яни Барінової, через карантинні обмеження вже другий рік поспіль формат нагородження й урочистого привітання проходить в онлайн-форматі.

    «Майже 25 років тому творчі стипендії були вперше вручені 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, і це вже стало доброю традицією. Цьогоріч 75 стипендій отримають 82 талановитих учня столиці. Це будуть як індивідуальні, так і командні нагороди», – розповіла Яна Барінова.

    Голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха зазначила, що першими творчими стипендіями відзначали до 40 талановитих учнів щороку. Проте з часом кількість таких відзнак збільшилась до 75.

    «Уже традиційно 1 червня ми вручаємо премії юним киянам, які продовжують гідно представляти наше місто і державу на всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Ми пишаємося нашими юними талантами та дякуємо батькам і викладачам за виховання таких неймовірних дітей», – додала Вікторія Муха.

    Загалом за весь період вручення творчих стипендій їх отримали понад тисяча учнів столичних закладів мистецької освіти.

    Теги: Київ діти стипендія КМДА
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    Києву є ким пишатися. Талановиті діти отримали стипендії голови КМДА (відео)