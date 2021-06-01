«Океан Ельзи» і alyona alyona випустили спільний кліп про дітей (відео)

В основу пісні про дітей, які постраждали від війни в Україні, покладені слова Жадана

Кліп знімали у місті Лисичанськ за участю юних місцевих жителів у віці від 8 до 13 років

Група «Океан Ельзи» і alyona alyona випустили спільну пісню і кліп «Країна дітей». Відповідне відео розміщене на сторінці «ОЕ» в Youtube.

Композицію присвятили дітям України і Данилові Дідіку – 15-річному активістові, який помер під час теракту на Марші єдності в Харкові у 2015 році.

«Це присвята дітям України, які постраждали внаслідок війни, збройних конфліктів, терактів. Прем'єра в День захисту дітей – це нагадування, що діти перш за все потребують захисту від вчинків дорослих, їхніх безвідповідальних і жорстоких рішень», – йдеться на YouTube-каналі «ОЕ».

В основу пісні покладено вірш українського поета Сергія Жадана, написаний у пам'ять про Данила Дідіка. У 2020 році він запропонував Вакарчуку покласти його на музику, і лідер «ОЕ» погодився через зворушливий текст твору.

Сергій Жадан наголошував на тому, що для нього це дуже особиста пісня. «Мені б дуже не хотілося, щоб ця композиція сприймалася пафосно. Вона про речі болючі, але такі, що дають надію. Перш за все ця пісня, звісно, про любов», – розповів він.

Вакарчук, який в останні півроку захопився хіп-хоп культурою і класичним репом, запросив для колаборації alyona alyona. «Вона не тільки нове й актуальне покоління, але вона ще мала стосунок до дітей, оскільки була вихователькою в садку і відчуває цю тему, як ніхто інший», – пояснив музикант.

Свою партію для треку Альона написала як підтримку дітям, яким довелося покинути схід України.

Відомо, що кліп знімали у місті Лисичанськ за участю юних місцевих жителів у віці від 8 до 13 років. Крім оригінального відео «Океану Ельзи» на стрімінгових платформах з'явилася версія від alyona alyona та її команди – більш м'яка та лірична.

Додамо, що лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка зізнався, що був змушений знятися у відомій рекламі інтернет-казино Joker, бо не мав на той момент роботи.